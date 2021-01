Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ora è davvero ufficiale: è lei a rompere il silenzio; ecco cosa ha raccontato nelle stories di Instagram.

È tornato il sereno tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Dopo un periodo di crisi, infatti, alcuni indizi degli ultimi giorni hanno fatto pensare ad un riavvicinamento tra l’amatissima coppia di Uomini e Donne. Nulla di ufficiale, però, dato che i diretti interessanti non avevano rilasciato alcuna dichiarazione. Questo fino a poche ore fa, quando Rosa ha deciso di condividere alcuni video nelle sue stories di Instagram. Video in cui l’ex tronista ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, difendendosi da alcune accuse ricevute nel corso di questi mesi e rivelando in che rapporti è attualmente con Pietro. In seguito, le sue parole.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ora è davvero ufficiale: “Stiamo ritrovando la nostra serenità”

Rosa Perrotta ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto attraverso il suo seguitissimo profilo di Instagram, dove qualche ora fa ha pubblicato una serie di stories che non sono passate inosservate. Nei video, la Perrotta ci tiene a chiarire alcune cose, smentendo le varie insinuazioni ed accuse ricevute negli ultimi mesi. “Sta facendo questa farsa perché è incinta; sta facendo questa farsa perché andrà a comunicare in tv che si sposano; pubblicità; hanno litigato perché le famiglie hanno litigato; addirittura qualcuno si è permesso di criticarci e giudicarci nelle vesti di genitori.” Dopo aver elencato tutte le accuse ricevute in questi giorni, Rosa smentisce tutto, punto per punto, ammettendo di non aver parlato prima di questa cosa né a in tv né sui giornali per questioni caratteriali: “Non sono solita costruire altari sui miei fallimenti. E rappresentando questo per me il fallimento per antonomasia della mia vita, non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”. Dopo i chiarimenti, Rosa ringrazia tutti coloro che, in questo mese, le hanno fatto sentire la propria vicinanza, con messaggi di incoraggiamento e positività: “Grazie a voi, il cui unico piacere era vederci di nuovo felici e magari insieme”.

Ed è proprio a loro che Rosa comunica che il riavvicinamento con Pietro è reale: “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio, nella vita si può rimediare tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena!“. Una “chiacchierata” toccante, quella di Rosa con i suoi fan, che saluta così: “Vi vogliamo bene, grazie di cuore”.