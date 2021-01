Nella puntata di oggi, Venerdì 8 Gennaio, Jara e Nicola saranno a Uomini e Donne? Ve li ricordate quando hanno partecipato?

Questa di oggi, Venerdì 8 Gennaio, sarà, senza alcun dubbio, una puntata di Uomini e Donne più che imperdibile. Non soltanto perché, come ampiamente raccontato in un nostro recentissimo articolo, accadrà davvero di tutto. E, soprattutto, due protagonisti del parterre ci regaleranno un incredibile colpo di scena. Ma anche perché una coppia del programma ritornerà nello studio di Canale 5. E, soprattutto, annuncerà di stare aspettando il loro secondo figlio. Ebbene si. Dopo la nascita del loro primogenito Tommaso il 23 Settembre del 2019, la coppia svelerà l’arrivo del secondo figlio. Stiamo parlando proprio di loro: Jara Gaspari e Nicola Balestra. Ebbene si. Una delle più belle coppie che si sono formate all’interno del dating show di Maria De Filippi sta nuovamente provando la gioia di diventare genitore di un piccolo ‘batuffolino’. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi ve li ricordate a Uomini e Donne? Ricordate in che edizione hanno preso parte? Scopriamo insieme ogni cosa.

Vi ricordate Nicola e Jara a Uomini e Donne?

Sarà la coppia protagonista di questa nuova puntata Di Uomini e Donne, quella formata da Yara Gaspari e Nicola Balestra. I due, come dicevamo precedentemente, ritorneranno nello studio di Canale 5. E, così come l’ultima volta, porteranno con loro una splendida notizia: diventeranno nuovamente genitori. Sono passati poco meno di due anni da quando, sempre ospiti del dating show, hanno annunciato di stare diventando genitori per la prima volta. Ed adesso lo diventeranno nuovamente. Una splendida notizia, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, farà felici tutti i presenti. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: in attesa di poter assistere anche noi a questo splendido annuncio a sorpresa, siete curiosi di saperne di più più su di loro? Se adesso, quindi, sono ritornati in studio mano nella mano e genitori del piccolo Tommaso e del nuovo bebè in arrivo, siete curiosi di scoprire gli esordi della loro storia d’amore? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Era esattamente l’anno 2017 quando il giovane di Jesolo prendeva parte al dating show di Maria De Filippi e rimaneva completamente incantato dalla bellezza di Jara. Da quel momento, i due iniziano a frequentarsi, anche se con delle risevre. Nicola è perso della dama. Lei, dal canto suo, è restìa a lasciarsi andare, soprattutto a causa della distanza. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio. È trascorso diverso tempo dalla loro decisione di andare via dal programma insieme. Ed attualmente sembrano più felici ed innamorati che mai.

Tantissimi auguri alla coppia!