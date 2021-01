Belen Rodriguez è stata ripresa di nascosto dal suo fidanzato Antonino: sapete cosa stava facendo la showgirl? ‘Beccata’ proprio così.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, bisogna ammetterlo, procede a gonfie vele. Nata dopo la seconda rottura con Stefano De Martino, sembrerebbe che l’ex hair stylist milanese abbia seriamente catturato catturato il cuore della bellissima argentina. I due, stando alle ultime notizie che trapelano su di loro, sembrerebbe fare davvero sul serio. Ed, addirittura, si dice anche che siano passati alla presentazioni in famiglia. Lui, lo sappiamo benissimo, è entrato immediatamente nel cuore della famiglia Rodriguez. La showgirl, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, poco prima di Natale, abbia conosciuta la mamma e la sorella di Spinalbese. E che, addirittura, i due stiano pensando di mettere su famiglia. Insomma, se non è amore questo? Ma non solo. Ancora prima che arrivasse la conferma dal settimanale, noi tutti ci eravamo già accorti che il sentimento che lega i due ragazzi fosse pure ed intenso. Cosa ce lo fa pensare? Semplice: i post e video che i due condividono sui rispettivi canali social. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando Belen è stata completamente ripresa di nascosto dal suo bel Antonino.

Belen ripresa di nascosto da Antonino: ‘beccata’ proprio così, immagini inequivocabili

Sempre soliti a condividere con i loro sostenitori momenti intensi e speciali della loro storia d’amore, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono entrati di diritto nel cuore di milioni e milioni di italiani. Si amano alla follia, come dicevamo precedentemente. Ed è per questo motivo che non perdono mai occasione di poterlo mostrare apertamente al loro pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, qualche ora fa l’ex hair stylist. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale ed, ovviamente, immediatamente ‘repostata’ dalla showgirl sul suo, il giovane ha mostrato la sua bellissima compagna completamente di nascosto. Ebbene si. Nel mentre che il bel Spinalbese ‘registrava’ la storia, Belen non se n’è affatto resa conto. Perché? Cosa stava facendo esattamente la showgirl? Beh, se ve lo siete chiesti, siete completamente legittimati. Ebbene, ma siete curiosi di saperne di più? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, l’argentina non stava facendo nulla di che, sia chiaro. Ma vediamo molto più da vicino.

Ebbene si, avete visto proprio bene. Belen era comodamente sdraiata sul divano intenta a godersi un delizio sonnellino quando il suo fidanzato ha deciso di riprenderla di nascosto. Insomma, un siparietto davvero divertente. Ma che, soprattutto, sottolinea quanto il legame sia davvero intenso. Siete d’accordo?