Il nuovo volto di Che Dio ci Aiuti 6 è l’attore campano Erasmo Genzini: vediamo chi è, età, curiosità e vita privata sul bel tenebroso.

Nella serata del 7 gennaio è andata in onda la prima puntata della fiction molto amata Che Dio ci aiuti, arrivata già alle sesta edizione. La fiction di Rai 1 ha come protagonisti volti molto noti come Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, e Diana del Bufalo. Nella prima puntata, però, il volto del giovane Erasmo (Ferri nella fiction e Genzini nella vita) ha alzato l’asticella dell’attenzione e si unisce al duo maschile Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon, new entry del cast. Il personaggio di Erasmo è il bel 27enne tenebroso dal passato difficile, abbandonato dalla madre quando era ancora in fasce, che arriva nel convento di Suor Angela ad Assisi. I due sono in qualche modo legati ed è evidente già dalle prime scene. Ha un incontro/scontro con Ginevra, promessa sposa del bel Nico. Avremo modo di conoscere meglio Erasmo Ferri, ma andiamo a vedere chi è Erasmo Genzini nella vita reale.

Che Dio ci aiuti 6, curiosità e vita privata di Erasmo Genzini

L’attore campano nasce nel comune di Gragnano, in provincia di Napoli, nel 1991. Il suo compleanno è il 18 febbraio ed è del segno dell’Acquario. Punti di forza: il sorriso accattivante e i riccioli mori. Erasmo Genzini inizia a studiare recitazione fin da bambino: entra nella scuola di recitazione di Castellammare di Stabia a soli 8 anni e la sua carriera è tutta in salita. Approda nei piccoli schermi nel 2013, iniziando a lavorare in fiction amate e note come La Squadra e Un posto al sole. Interpreta il passionale Nicola nella fiction Sotto Copertura – La cattura di Zagaria, ma raggiunge la notorietà con la partecipazione al cast della seconda stagione dell’Isola di Pietro con Gianni Morandi.

Il bel trentenne, come si può vedere dalle sue pagine Instagram e Facebook, ha diverse passioni oltre la recitazione: i viaggi, la musica. E’ amante della band inglese Coldplay. Nonostante la bellezza e il talento, è un ragazzo con i piedi per terra che non si lascia impressionare dalle luci della ribalta. Oltre la carriera da attore, gestisce insieme alla famiglia un negozio di abbigliamento, specializzato in bikini di loro produzione. Dalle tante foto pubblicate nella Capitale, si presume abiti a Roma. Ci dispiace per le fans, ma l’attore di Che Dio ci Aiuti è fidanzatissimo: su Instagram posta spesso foto e dediche romantiche per la fidanzata Federica Esposito, che definisce un po’ amanti, un po’ amici, un po’ tutto. Erasmo sembra proprio un ragazzo d’oro.

