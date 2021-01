C’è posta per te, Antonio chiede di poter essere perdonato dalla figlia Rossella

Dopo aver assistito a storie davvero emozionanti, che ha visto protagonista l’amore passato, una nuova avventura sta conquistando i telespettatori. Ormai il pubblico è completamente in subbuglio per quanto avviene in studio. Infatti, il format di Maria De Filippi, continua imperterrito ad essere tra i programmi più amati in assoluto. Questo è ovviamente dovuto alla grande e profonda capacità della conduttrice di ascoltare e raccontare con la sua immensa sensibilità e quel suo dono di saper toccare senza spezzare; ma non solo, il successo della trasmissione deve essere legato ovviamente anche alle storie dei protagonisti in studio. Spesso i telespettatori possono immedesimarsi nelle situazioni raccontate o semplicemente emozionarsi, generando così il forte seguito di C’è posta per te. Ancora una volta, la storia appena presentata si pone al centro dell’attenzione. Antonio si presenta con il figlio, ma chiama in trasmissione la figlia, dopo anni di assenza.

C’è posta per te, Antonio chiede il perdono di sua figlia Rossella

Una nuova storia sembra conquistare i telespettatori e questa volta al centro dell’attenzione la storia di Antonio, intervenuto a C’è posta per te per chieder di poter rivedere sua figlia Rossella. L’uomo si è presentato con il figlio, con il quale ha un rapporto diverso. Come raccontato da Maria, Antonio ha abbandonato la figlia, la quale ha avuto un’infanzia turbolenta, trascorrendo la sua vita passata in diverse famiglie. Dopo anni, fra i due è arrivato un riavvicinamento, ma all’improvviso è sorto uno scontro, nato dopo che l’uomo non ha potuto dare alla ragazza dei soldi per poter prendere la patente. Il giorno dopo, quest’ultima si è allontanata dal padre, assumendo un comportamento scorretto, e utilizzando forti parole, che hanno spezzato il padre. In puntata, Antonio ha raccontato di sentire la forte mancanza della figlia, di essere sparito, ma di essere pronto a ritornare ad essere un buon papà, dato che non ha trasmesso a Rossella l’amore che merita.

La ragazza tra le lacrime ha raccontato quanto vissuto, dopo essere stata abbandonata, ma quando c’è stato l’incontro fra i due, qualche anno fa, ha deciso poi di lasciarsi andare. Purtroppo, come abbiamo raccontato, c’è stata una nuova separazione. Questa sera, l’uomo è venuto per chiedere alla figlia di poter abbracciare il perdono, dopo non essere stato un buon padre.

C’è posta per te: Antonio chiama Rossella, dopo averla abbandonata

Una storia che ha emozionato il pubblico e i telespettatori da casa. Antonio dopo aver abbandonato la figlia ed in seguito aver avuto con lei un riavvicinamento che è sfociato poi in rottura, si presenta in studio per chiedere perdono. L’incontro fra padre e figlia è stato tanto toccante e altalenante, fino ad arrivare ad un vero colpo di scena. La conclusione ha sorpreso tutti, Rossella ha così deciso di abbracciare il padre.