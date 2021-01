Oggi è considerata una delle icone della televisione italiana, ma il passato non è stato facile, come ammette lei stessa: “Inizialmente è stato traumatico”, il racconto sorprendente di Maria De Filippi.

Iconica e amatissima, Maria De Filippi è uno dei volti storici della tv italiana: “Inizialmente è stato traumatico”, il racconto sorprendente e inaspettato. Non ha certo bisogno di presentazioni, la sua strabiliante carriera e il suo eccezionale talento parlano per lei. Maria De Filippi è una donna straordinaria, autrice e conduttrice di alcuni dei target più seguiti dal pubblico. Sposata con Maurizio Costanzo, questa sera tornerà a far emozionare i telespettatori con la nuova edizione di “C’è posta per te”, con due ospiti davvero eccezionali. Eppure, come rivelato da lei stessa, gli inizi della sua carriera non sono stati facili. In particolare, la splendida conduttrice ha raccontato un episodio particolare: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per restare sempre aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui

Maria De Filippi, il racconto inaspettato: è accaduto agli inizi della sua carriera

Intervistata da Oggi lo scorso anno, come riportato da Vanity Fair, la bella conduttrice ha ripercorso alcune tappe della sua immensa carriera. Maria De Filippi ha speso parole splendide per il marito, rivelando tutta la riconoscenza che prova nei suoi confronti. “Mi ha insegnato tutto, mi ha insegnato a lavorare, a capire cos’è il lavoro. E soprattutto a capire che nulla è definitivo”. In particolare, la conduttrice ha ricordato un episodio del suo passato, legato agli inizi della sua avventura in televisione. “Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata” ha spiegato. “Per sei anni non avevo diretto di scegliere le storie che volevo, io potevo solo condurre Amici, senza poterci mettere bocca” ha poi aggiunto, in una sorprendente rivelazione. “Non potevo fare una domanda in più nemmeno alla redattrice che si occupava di quella storia: non ero legittimata” ha aggiunto. Maria De Filippi rivela che, per questo motivo, decise di scrivere una lettera ad Alberto Silvestri. Uomo che ammirava e stimava moltissimo e che considerava il suo ‘maestro’. “Gli spiegai tutta la fatica che facevo a non poter esprimere un pensiero” rivela la conduttrice. Qualche giorno dopo, lui le rispose con un bigliettino. “Ho capito che mi vuoi bene”.

Maria De Filippi spiega poi di aver ottenuto le sue soddisfazioni, grazie proprio a C’è posta per te. “Mi lasciò parlare e scegliere le storie. Facevo finalmente quello che sognavo da una vita”.