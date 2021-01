Cosa vedremo stasera, lunedì 11 gennaio, nella puntata di Un posto al sole su Rai 3: ostacoli per Filippo ed Alberto, guai per Cerruti.

Una puntata imperdibile quella di domani, 11 gennaio, per il pubblico di Un posto al sole. La soap opera made in Napoli da quasi 25 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Oltre alle sue trame avvincenti e ricche di colpi di scena all’ombra del Vesuvio, tanto successo è dovuto anche ad un eccellente cast di attori, alcuni andati via e tornati più volte ad interpretare il loro personaggio, come Maurizio Aiello. Se siete stati attenti a quanto accaduto nelle puntate di questi primi dieci giorni di gennaio, saprete vale davvero la pena scoprire quali saranno i prossimi sviluppi delle vicende in corso. A cominciare dal ricovero di Fabrizio in ospedale e dalla decisione di Marina di lasciare Napoli per assisterlo. Tale decisione ha avuto infatti una conseguenza del tutto imprevista. Insomma, gli ingredienti per lasciarci col fiato sospeso nei prossimi giorni ci sono tutti, quindi vi consigliamo di non perdervi assolutamente gli appuntamenti di questa settimana. Iniziamo però a scoprire cosa accadrà questa sera, 11 gennaio, come sempre a partire dalle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni 11 gennaio: appuntamento imperdibile

In attesa di gustarci il nuovo episodio di stasera di Un posto al sole, ecco qualche piccolo assaggio di ciò che vedremo. Filippo e Serena non stanno attraversando un periodo roseo a causa del ritorno di Leonardo, deciso più che mai a restare. Nei confronti di quest’ultimo, Filippo ha le migliori intenzioni, ma pericoli e risvolti inaspettati sono lì ad attenderlo. Dopo aver tradito Clara, Alberto è in procinto di andare a vivere in un nuovo appartamento da single, ma Giulia cercherà di impedire questo trasferimento per favorire una riappacificazione della coppia. Ma non è finita qui! Il vigile Salvatore Cerruti si troverà ad affrontare mille peripezie che lo ostacoleranno nell’andare a prendere Guido al porto.

Non resta quindi che attendere stasera per gustarci la nuova puntata di Un posto al sole, siamo certi che non ve ne pentirete!