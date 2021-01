GF Vip, il duro attacco social durante la diretta: “Come è possibile?”, volano parole forti su Instagram.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto! Sono tanti gli argomenti trattati da Alfonso Signorini: dalla lite tra Tommaso e Stefania, al difficile passato di Dayane Mello. E non è mancata la parentesi dedicata al nuovo amore nato in casa, quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. A fare visita alla coppia, in casa, è tornata Elisabetta Gregoraci, che ha voluto chiarire alcune cose con i suoi ex coinquilini. Ma è proprio durante la puntata del reality show che è spuntato un commento sui social piuttosto eloquente. Un commento che sembra essere indirizzato proprio alla Gregoraci. Scopriamo cosa è accaduto proprio durante la puntata di ieri sera.

GF Vip, il duro attacco social durante la diretta: “Come è possibile?”, lo sfogo di Taylor Mega

Colpi di scena a non finire, nell’ultima diretta del GF Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5. Come sempre, il reality show più spiato della tv tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Che, durante la puntata, si divertono a commentare le avventure dei vipponi attraverso i social. Ed è proprio durante la puntata di ieri che è comparso un commento che non poteva passare inosservato. E che potrebbe essere indirizzato proprio ai protagonisti del GF Vip. In particolare a Elisabetta Gregoraci, che dopo aver trascorso alcuni giorni a Dubai in compagnia del figlio Nathan Falco, è tornata in studio. È proprio a questo che farebbe riferimento Taylor Mega, in una story pubblicata sul suo Instagram proprio ieri sera. La bellissima influencer non fa nomi, ma in molti hanno pensato che si riferisse proprio all’ex concorrente del GF Vip. Date un’occhiata:

“Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Come è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv?”, scrive la Mega nella sua story di Instagram, lanciando quella che sembra una vera e propria frecciatina alla protagonista del programma. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show di Canale 5? Cosa ne pensate del confronto a tre tra Pierpaolo, Elisabetta e Giulia? Fate parte del team “Gregorelli” o team “Prelemi”?