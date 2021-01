Look magnifico per Giulia Salemi ieri sera al GF Vip: scopriamo insieme il prezzo del vestito e delle scarpe, la cifra è da capogiro.

Ogni settimana, dopo aver ammirato gli abiti indossati dai concorrenti del GF Vip durante la diretta, è caccia ai prezzi dei vari outfit. Certamente, a destare più spesso la curiosità dei telespettatori, sono i look di alcune gieffine o ex tali in particolare, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi prime fra tutte. proprio quest’ultima ieri ha vissuto una puntata intensa, che l’ha vista protagonista di un faccia a faccia, insieme a Pierpaolo Pretelli, con l’ex moglie di Briatore. Al di là delle dinamiche della serata, siamo certi che non vi sarà sfuggito lo splendido look dell’influencer: curiosi di sapere quanto costano l’abito e le scarpe?

Giulia Salemi incanta in total black: qual è il prezzo del look

La scelta della Salemi per la trentaduesima puntata del GF Vip, è ricaduta su un look total che ha decisamente incantato il pubblico. Un tubino nero monospalla con dei volant sulla manica e sullo scollo. A completare la meraviglia, un paio di scarpe nere lucide con tacco a spillo dal modello molto particolare. Indagando sul web, il prezzo dell’intero look si può trovare sull’account Twitter dell’esperto di moda Manuel Di Gioia. Quest’ultimo ha infatti rivelato la griffe e il prezzo del vestito e delle scarpe indossati dalla Salemi. Lo strepitoso abito è firmato Alexander Vauthier e costa 2950 euro, mentre le scarpe sono di Le Silla ed il loro prezzo è di 546 euro.

C’è da dire che Giulia non sbaglia un colpo in fatto di outfit: d’altronde, la bellissima 27enne è molto seguita sui social proprio per la sua grande passione per la moda che negli anni l’ha resa famosa.