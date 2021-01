Stasera tutto è possibile, arriva una vera e propria decisione inaspettata: clamoroso colpo di scena, cosa accadrà nella prossima puntata.

La nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile’ è, finalmente, iniziata. Proprio ieri, Martedì 12 Gennaio, infatti, è andato in onda la prima puntata. Facendo vivere al suo tanto caro ed affezionato pubblico una serata davvero divertente. E, soprattutto, all’insegna della spensieratezza. Al suo timone per il suo secondo anno consecutivo, vi è sempre lui: Stefano De Martino. Che, come al suo solito, è riuscito ampiamente a dimostrarsi un ottimo padrone di casa. Ecco, ma sapete che, a pochissime ore dall’inizio del programma, è stata presa una vera e propria decisione inaspettata? Si, avete letto proprio bene! Stiamo parlando di un grandissimo colpo di scena. Che, senza alcun dubbio, lascerà tutti voi letteralmente sbigottiti. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa è accaduto qualche ora fa? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Stasera tutto è possibile, decisione inaspettata: che colpo di scena

Ricca di ospiti davvero superlativi, la prima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ si è dimostrato, ancora una volta, un vero e proprio successo. Sarà per il cast formidabile, sarà per il conduttore, che, come dicevamo precedentemente, è un ottimo padrone di casa, sarà per il format del programma, fatto sta che il gioco di Rai Due conquista davvero tutti. Ecco, ma sapete che è in arrivo una decisione inaspettata? Si, avete letto proprio bene. A distanza di pochissime ore dalla messa in onda della prima puntata, siamo venuti a sapere di un grandissimo colpo di scena. Che, soprattutto, riguarda la messa in onda della seconda puntata. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Nulla di ‘grave’, state tranquilli. Piuttosto, stando a quanto si apprende da un comunicato stampa della Rai, sembrerebbe la prossima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ non andrà in onda Martedì prossimo, 19 Gennaio, bensì Lunedì 18. Si, è proprio così: Stefano De Martino ci farà compagnia esattamente tra cinque giorni.

Sembra proprio che Lunedì 18 Gennaio sarà una serata super. Non soltanto Grande Fratello Vip, ma anche Stasera tutto è possibile e Mina Settembre.