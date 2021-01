Come ogni giorno, dal lunedì al sabato, anche oggi 14 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Beautiful: ecco cosa ci aspetta.

Anche oggi 14 gennaio, come sempre alle 13:40, andrà in onda su Canale 5 un’altra avvincente puntata dell’amatissima soap opera Beautiful. Come ogni giorno, saremo rapiti da intrighi e trame emozionanti che ci lasceranno col fiato sospeso. In queste ultime settimane, le vicende di Ridge, Thomas, Steffy, Brooke e gli altri stanno appassionando sempre di più i telespettatori. Prima di passare alle anticipazioni della puntata di oggi, se vi siete persi qualche dettaglio, ecco un piccolo riassunto di quanto accaduto in questi giorni. Innanzitutto, abbiamo visto Thomas temporeggiare con Brooke circa la firma dei documenti per l’adozione di Douglas quando in realtà è ben consapevole di non essere disposto a farlo. La moglie di Ridge, però, gli crede ed entusiasta va a comunicare la notizia del ravvedimento di Thomas (appoggiato da Eric) alla figlia Hope e al genero. Intanto, Brooke confessa a sua sorella Donna che ormai il matrimonio con Ridge è fallito. Bill ha consigliato a Wyatt a pensarci bene prima di sposare Sally anziché Flo. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Vi preannunciamo che si tratta di un appuntamento davvero irrinunciabile.

Beautiful, appuntamento imperdibile oggi 14 gennaio

Le scene che vedremo oggi saranno davvero imperdibili. Cominciamo col dire che, a differenza di Brooke, Forrester non sembra affrontare la separazione in modo altrettanto negativo. Rientrato a casa, lo stilista ha trovato ad attenderlo nel suo letto Shauna. Una sorpresa piacevole per lui, anche perché quest’ultima gli offre tutta la sua comprensione e disponibilità in questo momento complicato della sua vita. Ridge infatti si sfoga con Shauna raccontandole che per il matrimonio con Brooke non c’è soluzione e che l’unica via d’uscita possibile sembra la separazione. Il rampollo della famiglia Forrester non è indifferente alla compagnia di Shauna, ma è comunque consapevole di non voler instaurare subito un legame serio con lei pur essendone attratto.

Voi cosa ne pensate, assisteremo alla nascita di una nuova coppia? Shauna riuscirà a far cadere la sua preda nella rete? Intanto sarà interessante vedere che strategia adotterà per abbattere il muro di resistenza innalzato da Ridge? E come la prenderà Brooke se suo marito dovesse cedere alle avances della donna? Per sapere questo e molto altro, non ci resta che attendere la puntata di oggi, non perdetevela!