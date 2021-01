I fan di Gomorra sono sempre più impazienti: in attesa della stagione 5, spunta sui social un dettaglio che non passa affatto inosservato.

I tantissimi fan di Gomorra – La serie hanno dovuto tribolare abbastanza stavolta: a causa dell’emergenza Covid, infatti, le riprese della quinta stagione sono iniziate con ritardo, precisamente a metà dello scorso settembre. Grande attesa quindi, per scoprire cosa sarà di Ciro Di Marzio, soprattutto ora che dal film ‘L’Immortale’ abbiamo saputo che il personaggio più controverso dell’intera saga è vivo ed ha anche rincontrato il suo amico-nemico di sempre Genny. Sui rispettivi profili social, gli attori della serie sono stati sempre molto attivi ed hanno interagito con i fan svelando le informazioni disponibili sull’inizio della stagione 5, che rappresenterà la conclusione definitiva della storia. Ecco che un dettaglio in particolare sui social ha entusiasmato i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Gomorra 5, l’indizio social desta scalpore: di cosa si tratta

E’ Roberto Oliveri, attore che in Gomorra veste i panni di Ronni, a pubblicare sul suo account Instagram una storia che ha scatenato l’entusiasmo dei follower. Nella trama, Ronni è un personaggio di spicco nell’ambiente malavitoso: ucciso apparentemente da Genny Savastano, in realtà si è salvato grazie ad un giubbotto antiproiettile datogli da Enzo e Ciro. Proprio a proposito dell’indizio che stiamo per rivelarvi, vi anticipiamo che c’entra il personaggio di Enzo, detto Sangueblu. Nello scatto pubblicato da Roberto Oliveri si può notare che la mano che regge il ciak ha un tatuaggio con tre croci blu. Un dettaglio che non avrà di certo lasciato indifferenti gli appassionati: ricordiamo infatti che le quel tatuaggio è un segno distintivo di Sangueblu, altro personaggio cult della serie, interpretato magistralmente dal bravissimo Arturo Muselli.

Ritrovare i personaggi che hanno reso grande Gomorra ci farà indubbiamente piacere e non vediamo l’ora di vederli all’opera in questa stagione finale. Siamo certi che la conclusione di questa drammatica storia ci riserva moltissimi colpi di scena.