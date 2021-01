Achille Lauro è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano, ma ricordate che ha preso parte anche ad un reality?

Correva esattamente l’anno 2019 quando, con il suo singolo ‘Rolls Royce’, Achille Lauro si presenteva sul palco del Festival di Sanremo di quell’anno, riuscendo a conquistare tutti. Tanto è vero che la partecipazione dell’anno successivo e, quindi, quella del 2020, è stata la più attesa di tutta l’edizione. Con travestimenti incredibili ed esibizioni da urlo, il rapper romano si è aggiudicato, ancora una volta, la scena. Certo, non è riuscito a conquistare il podio, è vero. Eppure, di lui se n’è parlato praticamente ovunque. In pochissimi, però, sanno che, ancora prima di prendere parte al suo primo Festival, il buon Lauro ha preso parte ad un famoso e seguitissimo reality. Non soltanto musica, da come si può chiaramente comprendere, ma anche la partecipazione ad un reality a tutti gli effetti. Non ricordate quale? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Siete pronti? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Achille Lauro, sapete che ha partecipato ad un reality? Ecco quale

Attualmente, Achille Lauro è uno dei rapper più amati ed apprezzati, ma sapete che, ancora prima di prendere parte al Festival di Sanremo del 2019, il romano ha preso parte ad un famosissimo reality? Si, avete letto proprio bene: il giovane Lauro l’abbiamo visto sotto i riflettori di un notissimo e seguitissimo adventure reality. Ecco, ma di quale esattamente? Quando facciamo riferimento alla sua prima esperienza televisiva, quindi, a cosa ci riferiamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Ancora prima del Festival, Achille Lauro ha preso parte all’edizione di Pechino Express del 2017. In coppia con Edoardo Manozzi, il rapper ha intrapreso un magnifico viaggio nei tre paesi dell’Asia. Anche in questo caso, purtroppo, la sua partecipazione non gli è valsa la vittoria (si è classificato, infatti, al terzo posto, ndr). Eppure, il successo riscontrato da Achille è stato davvero incredibile.

Voi ricordavate questo retroscena?