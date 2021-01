Alba Parietti bufera enorme, la showgirl perde le staffe: “Gli rode troppo il…”, ecco cosa è appena successo sui social.

È uno dei volti più amati della nostra tv, ma non è soltanto sul piccolo schermo che possiamo ammirarla. Parliamo di Alba Parietti, che, forse non tutti lo sanno, ma è super attiva anche sui social. In particolare su Instagram, il social network più frequentato dai vip. Attraverso il suo profilo, la bellissima showgirl condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage di lavoro ad attimi di vita quotidiana. Durante l’esperienza al GF Vip di Francesco Oppini, Alba ha supportato fortemente suo figlio, proprio attraverso i social. Ma, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram è apparso un video che non ha convinto proprio tutti. Tra i commenti, è nata una vera e propria bufera, ma la Parietti non è stata di certo a guardare. Il botta e risposta è molto acceso, ecco cosa è successo.

Alba Parietti nella bufera, la showgirl perde le staffe: il botta e risposta su Instagram

Alba Parietti è una vera e propria star anche sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 409 mila followers, coi quali la showgirl condivide i momenti salienti delle sue giornate. E la showgirl è stata molto attiva sui social soprattutto negli ultimi mesi, durante la permanenza del figlio Francesco Oppini nella casa del GF Vip. E, qualche ora fa, la Parietti ha deciso di condividere un video nel quale, alla guida, ascolta e canta il brano La Cura di Battiato. Guardiamolo insieme:

Tutto normale, se non fosse che qualcuno ha fatto notare ad Alba di aver pubblicato un post mentre guida. Un’insinuazione che non è piaciuta alla Parietti, che non ha perso tempo a mettere in chiaro le cose. Il video pubblicato non è stato registrato da lei, ma da una persona seduta accanto a lei. Alba non risparmia parole dure, definendo l’utente una “spiona che spera succeda qualcosa di brutto perché gli rode troppo il c….”. Ecco il botta e risposta:

Insomma, come potete vedere, la bellissima Alba Parietti, come in tv, non ha peli sulla lingua neanche sui social. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!