Tramite una storia su Instagram, l’attore turco Can Yaman invita al silenzio circa i rumors sulla sua presunta love-story con Diletta Leotta.

Can Yaman sta facendo impazzire il mondo intero: la sua bellezza ed il fascino del personaggio che interpreta nella soap opera ‘DayDreamer – Le ali del sogno’ gli hanno regalato fama planetaria. Acclamatissimo e seguitissimo sui social, l’attore 31enne ha letteralmente sconvolto l’ordine pubblico a Roma, ora che si trova nella Capitale per girare una pubblicità di Ferzan Ozpetek oltre al fiction su Sandokan prodotta da Lux Vide. E proprio attorno al suo soggiorno in Italia, si sono diffusi vari rumors su una sua presunta liason con la bellissima giornalista Diletta Leotta. Lo scoop era stato lanciato da Anna Pettinelli su RDS e anche il numero del settimanale Chi uscito in edicola lo scorso giovedì 13 gennaio confermava questa voce. In copertina, i due fotografati insieme: ‘Can Yaman e Diletta Leotta innamorati pazzi’, si legge a corredo delle immagini scattate da Chi. Qualcosa però sembra essere andato storto, perché nelle ultime ore la star turca sembra aver perso la pazienza. Vediamo perché.

Can Yaman, l’attore perde la pazienza: la dura reazione al gossip con Diletta Leotta

Con una storia su Instagram, Yaman prova a mettere un freno a tutti i commenti sulla presunta relazione sentimentale con la conduttrice di DAZN. “Fatti miei. Punto”, si legge nell’Ig-Story con tanto di emoticon a tema: un invito a tacere e a non esprimere giudizi sulla sua privacy. La stessa emoticon, Can l’ha inserita anche nella sua bio sul popolare social network. Inoltre, deciso più che mai a quanto pare, ha disattivato il proprio account Twitter. In effetti, né lui né la Leotta hanno per il momento confermato o smentito il loro flirt: evidentemente non vogliono alimentare le voci che li vorrebbero già una coppia.

In attesa di sapere l’evoluzione della faccenda, cosa ne pensate? Vi piacerebbero insieme?