Ambra Angiolini da giovane in compagnia di mamma Doriana: a il post pubblicato su Instagram è davvero incantevole, date un’occhiata!

La famosa attrice, conduttrice e cantante italiana in Italia è amata e seguita da tutti. Ha esordito in Bulli e Pupe, ma ha debuttato nella stagione ’92/’93 nel programma televisivo Non è la Rai diventando una vera ‘star’. La sua prima vera esperienza di attrice è arrivata con Saturno Contro, il film diretto da Ferzan Ozpetek: da allora, Ambra Angiolini è diventato un volto cinematografico molto apprezzato. Ha vinto un David di Donatello, un Nastro d’Argento ed il Ciak d’Oro. L’incantevole donna, classe ’77, era bella ieri ed è oggi una donna incantevole. Tempo fa, in occasione della Festa della Mamma, ha pubblicato uno scatto che ha fatto il pieno di like sui social. E’ insieme alla sua mamma, lo scatto è del passato: date un’occhiata!

Ambra Angiolini, lo scatto da giovane con mamma Doriana: pioggia di like per l’attrice

La mamma di Ambra Angiolini si chiama Doriana Comini ed ha dato alla vita, nel 1977, una donna incantevole, molto somigliante a lei. In occasione della festa della mamma, nel 2020, Ambra ha pubblicato uno scatto del passato insieme a sua madre: ha raggiunto il pieno di like su Instagram! Si trova ‘sulle spalle’ della mamma, abbracciata a lei: la didascalia è davvero commovente. “È ora di darci il cambio mamma… sulle spalle da qui in avanti ti porto io. Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo” è la dedica per mamma Doriana. Ora sarete curiosi di vedere una giovanissima Ambra con la madre, altrettanto giovane. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

La somiglianza è evidente agli occhi di tutti: insieme sono incantevoli. Nonostante il tempo sia trascorso, sono due bellissime donne. L’attrice è davvero amata da tutto il pubblico cinematografico italiano.