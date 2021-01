Fiorella Mannoia è una delle più grandi interpreti della musica italiana, ma conoscete la sua vita privata? Cosa occorre sapere.

Classe 1954, la Mannoia è diventata celebre per il suo timbro vocale immediatamente riconoscibile, e non solo. Lo sappiamo benissimo: con alcune delle sue canzoni ha scritto una delle pagine più celebri della musica femminile italiana. Spesso attiva in prima linea per difendere i diritti delle donne, Fiorella Mannoia ha portato avanti anche battaglie sociali a scopo benefico. Il suo debutto nella canzone è avvenuto nel 1968 durante il Festival di Castrocaro. Ma non solo. Quando si nomina Fiorella è impossibile non pensare a Quello che le donne non dicono, canzone del 1987 ancora molto attuale, diventata negli anni la più popolare del suo vasto repertorio. La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 5 volte, vincendo per due volte il Premio della Critica. Tralasciando il suo lato professionale, però, cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo insieme ogni cosa.

Fiorella Mannoia, la sua vita privata: sapevate ogni cosa?

Fiorella Mannoia è fidanzata con Carlo Di Francesco, musicista affermato, produttore musicale e docente di canto della scuola del talento Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto conoscere al grande pubblico della tv. La loro storia è stata ufficializzata proprio dalla cantante nel 2017, anno in cui si è cominciato a parlare di loro. La differenza d’età tra i due ha accesso inevitabilmente qualche chiacchiera da salotto sulla coppia: tra la Mannoia e Di Francesco ci sono infatti 26 anni di differenza. Ancora prima di questa importantissima relazioni, però, la celebre cantante è stata legata a Memmo Foresi, suo produttore, e a Piero Fabrizi, anche lui un musicista. Nonostante questo, però, la cantante non si è sposata. E, come lei stessa aveva spiegato a ‘Il Corriere della Sera’, non ha mai ritenuto il matrimonio una priorità, credendo invece fermamente nel sentimento dell’amore come unico reale motivo per stare insieme a una persona. Non ha figli e nonostante questo ha raccontato nel corso di un’intervista di non sentirne la mancanza.

Conoscevate questi incredibili retroscena?

Forse non tutti sanno che la Mannoia, prima di intraprendere la carriera di cantante, ha seguito per un periodo le orme di papà Luigi che faceva lo stuntman cinematografico. La celebre Fiorella infatti ha lavorato come stuntgirl, comparsa e controfigura nel mondo del cinema. Stando a quando si apprende, sembrerebbe che sia stata la controfigura di Monica Vitti. Fortunatamente però, la musica è arrivata nella sua vita. E l’ha portata fino a noi come una delle interpreti femminili più famose del nostro Paese.

Insomma, una donna tutta da scoprire. Siete d’accordo?