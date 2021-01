Christian De Sica è conosciutissimo per i suoi film e la sua dote, ma sapete quanti figli ha? Cosa occorre sapere sulla sua vita privata.

Ha da poco compiuto settant’anni, Christian De Sica. La maggior parte trascorsa al di sotto dei riflettori, l’attore romana decanta di una vita lavorativa ricca di intramontabili successi. Il suo debutto nel mondo del grande schermo arriva nel 1974. Quando, dopo due anni, il buon De Sica inizia a farsi notare da grandissimi registi. Da quel momento, se la matematica non è assolutamente un’opinione, sono trascorsi più di quarantacinque anni, eppure il successo dell’attore romano è davvero incredibile. Un successo che, badate bene, non si limita alla sfera lavorativa e, quindi, professionale, ma che si estende anche alla sfera privata. Sposato con la bella Silvia Verdone, sì è proprio la sorella del famoso attore e registra Carlo, dal 1980, Christian De Sica è anche un ottimo padre di famiglia. Ecco, ma a proposito di questo: quanti figli ha? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Christian De Sica, quanti figli ha?

Una vita davvero molto ricca per Christian De Sica. Non soltanto dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, ma anche dal punto di vista sentimentale. Felicemente sposato con Silvia Verdone, l’attore romano è anche padre. Ecco, ma quanti figli ha? Senza alcun dubbio, vi sarete fatti anche voi questa domanda. Ebbene, vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche perché a rivelare ogni cosa è stato proprio il diretto interessato in una sua recentissima intervista a ‘Verissimo’. ‘Sono molto orgogliosa di loro’, ha detto Christian De Sica a Silvia Toffanin. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di loro? Il primogenito dell’attore romano e Silvia Verdone si chiama Brando. È nato il 10 Marco del 1983. Ed anche lui, così come suo padre, ha seguito le orme della sua famiglia. Non soltanto il trentasettenne romano è attore, ma recentemente ha debuttato anche nelle vesti di regista. La secondogenita della coppia, invece, si chiama Mariarosa. È nata il 24 Giugno del 1987. E a differenza di suo fratello e suo padre, ma anche di tutta la sua famiglia, svolge un lavoro completamente diverso: è una stilista.

Conoscevate anche voi questo lato della vita privata di Christian De Sica?