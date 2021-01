GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Devo tutelarmi”, c’entra Pierpaolo Pretelli; ecco cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Una giornata difficile, quella di ieri, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata nella casa del GF Vip 5, deve fare i conti con i giudizi esterni: una parte del pubblico e, soprattutto, la famiglia di lui non sembrano essere particolarmente favorevoli alla relazione tra i due. Per questo motivo, la coppia alterna momenti di spensieratezza ed allegria, a momenti di riflessione e dubbi. In particolare, nella giornata di ieri, è stato prima Pierpaolo ad avere un crollo, chiedendosi se non fosse accaduto tutto troppo in fretta. Dopo una chiacchierata con Giulia, però, tutto è tornato a posto. Prima di dormire, però, è proprio la Salemi ad entrare in crisi e, chiacchierando con Rosalinda, non riesce a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: la gieffina in crisi, c’entra la sua storia con Pierpaolo Pretelli

I sentimenti tra Giulia e Pierpaolo sembrano crescere ogni giorno di più. Tuttavia, c’è chi non sembra gradire la loro relazione. Ma se il giudizio dei fan non influenza particolarmente la coppia, non è lo stesso per alcune dichiarazioni della famiglia Petrelli. Perché sono contrari alla storia con Giulia? Se lo è chiesto più volte, ieri, Pierpaolo, ma dopo un crollo emotivo, si è rifugiato come sempre nelle braccia della sua Giulia. Per la quale ha ribadito di provare un reale interesse: l’ex velino non ha alcun dubbio su questo. Ma, superato lo sfogo di Pierpaolo, è stata Giulia a crollare in serata. La ragazza, uscita da un confessionale, ha iniziato a vedere il tutto da un punto di vista diverso: “Io devo tutelarmi.” La Salemi si chiede se il lasso temporale tra la “storia” tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci e quella tra Pierpaolo e lei non sia stato troppo breve. “Ma chi lo stabilisce il tempo se ci sono delle emozioni che si creano?”, esclama Rosalinda per tranquillizzare l’amica. Giulia, come Pierpaolo, non ha dubbi sui sentimento che prova per il suo coinquilino, ma i continui attacchi esterni inevitabilmente turbano il loro umore. Riusciranno a continuare a viversi le loro emozioni, senza farsi condizionare dalle opinioni altrui?

Dal suo canto, Pierpaolo sembra deciso a continuare la frequentazione con Giulia anche fuori dalla casa: “Non ho consensi fuori? C’ho Giulia. Tanto alla fine starò io con lei a casa, altrimenti sarei stato io da solo, invece no”, confida il ragazzo a Stefania Orlando ed Andrea Zenga. Insomma, una storia “tormentata”, ma sembra proprio che tra i due si tratta di vero amore! E voi, cosa pensate della coppia? Vi piacciono insieme?