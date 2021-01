Una puntata che si preannuncia scoppiettante quella di Uomini e Donne di oggi, venerdì 15 gennaio: dubbi, chiarimenti, polemiche ed altro.

Cosa vedremo nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 15 gennaio? Vi anticipiamo che ciò che dovrebbe andare in onda non vi annoierà di certo: pare infatti che ci siano risvolti decisivi tra la tronista Sophie ed i suoi corteggiatori e nel triangolo Beatrice-Davide-Chiara. Per quanto riguarda Davide Donadei, come rivela ‘Il Vicolo delle News’, oggi dovremmo assistere ad una reazione molto negativa di Beatrice, che resterà davvero delusa da ciò che ha visto nell’esterna particolarmente romantica tra Davide e Chiara. Il tronista, tra l’altro, non ha voluto rivedere la ragazza questa settimana, a suo dire perché ferito dal fatto che al termine della scorsa registrazione lei sia partita subito per Torino. A questo punto, Maria chiede al ragazzo con chi vuole ballare ma Chiara si alza per tornare alla sua postazione: la corteggiatrice ha notato che Davide ha guardato tutto il tempo Beatrice dopo la messa in onda della loro esterna così emozionante. Ma non è finita qui! Vediamo cosa accadrà invece alla bellissima Sophie.

Anticipazioni Uomini e Donne, venerdì 15 gennaio: colpo di scena, eliminazione inaspettata

Dal canto suo, la bellissima Sophie Codegoni avrà il suo un bell’intrigo da sbrogliare: la ragazza ha saputo che l’ex fidanzata di Matteo si è rifatta viva, ma lui giura che dallo scorso mese di maggio non ha avuto più contatti con lei. Sophie sembra credere alle sue parole, poi decide di eliminare Antonio. Quest’ultimo però le rinfaccia il fatto di averlo convinto a restare quando lui aveva deciso di abbandonare spontaneamente. Questo e molto altro dovrebbe andare in onda oggi.

Dopo l’abbandono di Michele Dentice del trono over, le discussioni sulla relazione tra Gemma e Maurizio, le liti su Riccardo, Roberta e Armando, quali altri colpi di scena ci aspettano? Non perdetevi la puntata di oggi che si preannuncia davvero intrigante!