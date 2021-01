Proprio oggi, Giulia De Lellis compie gli anni: ecco come ha deciso di trascorrere il giorno del suo compleanno, che idea geniale!

È un giorno davvero speciale per Giulia De Lellis. Proprio oggi, Venerdì 15 Gennaio, la bellissima influencer compie gli anni. Proprio oggi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compie ben venticinque anni. Un quarto di secolo, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, devono essere festeggiati davvero alla grande. Anzi, per dirla meglio, si sarebbero dovuti festeggiare alla grande. Proprio come, tra l’altro, la bellissima De Lellis è abituata a fare. Purtroppo, data l’emergenza Coronavirus, nulla di tutto questo è possibile. Certo, recentemente, l’influencer, attraverso una serie di Instagram Stories, ha raccontato per filo e per segno come festeggerà il compleanno con la sua famiglia. Ma, prima di quel momento, Giulia, dati anche i suoi impegni lavorativi, sarà lontana dai suoi cari e dalle sue nipotine. Che fare, quindi? Ebbene. La bella De Lellis ha avuto una vera e propria idea geniale. E, com’è al suo solito fare, non ha potuto fare a meno di raccontarla ai suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperla anche voi? Scopriamo insieme i dettagli.

Giulia De Lellis, come festeggerà il suo compleanno? Che idea pazzesca!

A distanza di pochissime ore dallo spavento subito, Giulia De Lellis è la protagonista indiscussa di una giornata davvero speciale: compie gli anni. E, per essere precisi, compie ben venticinque anni. Entrata nel mondo dello spettacolo poco più che ventenne, l’influencer romana si trova a compiere con il suo adorato e numeroso pubblico social un quarto di secolo. Ecco, ma vi siete chiesti come festeggerà il giorno del suo compleanno la bella influencer? Come dicevamo precedentemente, purtroppo, almeno fino a questo momento, Giulia non potrà trascorrerlo fisicamente con la sua famiglia. Perché, a causa di impegni lavorativi, è stata costretta a rimanere a Milano. Appena le sarà possibile, però, raggiungerà i suoi familiari e i suoi cari a Roma. Tuttavia, nonostante questo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un’idea geniale su come sentirsi meno sola in questo giorno così speciale per lei. Ed, ovviamente, non ha potuto fare a meno di condividerlo con il suo pubblico social. Siete curiosi di saperlo anche voi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si, avete letto proprio bene. Per poter ugualmente festeggiare il suo compleanno in compagnia dei suoi cari e per poter spegnere la candelina, Giulia De Lellis ha pensato ad una super videochiamata. Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui.

Oltre che con i suoi familiari, Giulia De Lellis ha deciso di festeggiare, sempre in videochiamata, con i suoi sostenitori che la supportano e sopportano da ben cinque anni.