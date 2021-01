Ilary Blasi fa sorridere tutti su IG: ecco cosa ha combinato con i filtri di Instagram. La simpatica showgirl ha pubblicato il suo selfie riuscito ‘male’.

La simpatia di Ilary Blasi non ha mai limiti. La splendida showgirl, moglie dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti, ha fatto sorridere tutti poco fa con una IG story. La classe ’81 romana è nota a tutto il pubblico televisivo: ha condotto programmi tv davvero famosi come il GF VIP ed ora sta per tornare al timone de L’Isola dei Famosi. Voi ricordate quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta? Da piccola prese parte a diverse campagne pubblicitarie ma ad inizio anni 2000 ha raggiunto l’apice del successo con ‘Passaparola’, insieme a Silvia Toffanin, Daniela Bello, Alessia Fabiani, Alessia Ventura ed altri famosi volti televisivi. Ilary ha sposato Francesco Totti nel 2005 e dalla loro unione sono nati Cristian, Chanel e Isabel: la famiglia Totti è davvero incredibilmente bella e simpatica. Guardate cosa ha pubblicato sui social poco fa la famosa conduttrice televisiva!

Ilary Blasi ha un ‘problema’ con i filtri di Instagram: cosa ha combinato stavolta

Cosa ha combinato stavolta Ilary Blasi? Sui social la famosa showgirl, come del resto nella vita di tutti i giorni, è davvero divertente. Su Instagram gli utenti la seguono non solo per ammirare la sua bellezza ma anche per farsi due risate in compagnia delle ‘disavventure’ in casa Totti. Ma ricordate del topo in casa? Fecero sorridere tutti le IG story pubblicate da Ilary! Ha regalato un sorriso anche oggi, con una nuova IG story. La Blasi voleva farsi un selfie con un filtro Instagram ma qualcosa è andato storto: è evidente che sul naso ha un segno nero, causato dal filtro utilizzato in maniera errata! “Quando non sai usare i filtri” ha scritto la showgirl mostrando a tutti il selfie riuscito male.