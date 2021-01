Matilde Brandi si è raccontata a Verissimo: ai microfoni di Canale 5, nella puntata che andrà in onda il 16 gennaio 2021, ha svelato che il suo compagno l’ha lasciata.

La famosa showgirl, Matilde Brandi, sarà ospite domani, 16 gennaio 2021, di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. L’ex gieffina ai microfoni di Canale 5 ha svelato uno spiazzante retroscena che riguarda la sua vita privata. Il famoso volto televisivo ha raccontato alla conduttrice Mediaset che sta attraversando un momento molto doloroso. La sua storia d’amore con il compagno Marco Durata è giunta al capolinea. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5 le ha pubblicate il sito di Verissimo: le confessioni della Brandi sono del tutto inedite. Ecco cosa è successo alla showgirl, ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Matilde Brandi, la spiazzante confessione: “E’ sparito”, le parole piene di dolore

“L’anello che aspettavo non è mai arrivato”, Matilde Brandi ha raccontato a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, cosa è accaduto con il suo compagno. Marco Durata, commercialista e compagno della showgirl da quasi 17 anni, ha deciso di interrompere la storia d’amore. La Brandi ha raccontato di esser stata lasciata: “Quando sono uscita dalla Casa del GF VIP ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava“.

Ai microfoni di Canale 5, l’ex concorrente del GF VIP ha confessato di esser stata lasciata via telefono: è stata lei stessa a chiedere tramite un messaggio se per lui era finita. La risposta del compagno è stata piuttosto chiara: “Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi“. Matilde Brandi sta vivendo un periodo molto particolare dopo esser stata lasciata dal compagno con cui stava da circa 17 anni. La showgirl ed il commercialista sono genitori di due gemelle, Sofia ed Aurora, nate nel 2006.