Anche stasera C’è posta per te ci regala un fiume di emozioni: la storia di Francesco che ha tradito sua moglie e chiede perdono.

La storia raccontata è quella di un matrimonio interrotto: Francesco è stato lasciato dalla moglie, la donna ha scoperto di essere stata tradita e inoltre lui ha mentito sulla durata del tradimento. I due si erano fidanzati alle elementari, da grandi si sono rincontrati, innamorati e sposati. Il matrimonio va a gonfie vele, la coppia ha un bambino piccolo, ma nell’estate 2018 qualcosa nel loro rapporto si incrina. Lei lavora nel bar tabacchi del padre e torna a casa tardi la sera. Francesco fa il cuoco e nel ristorante dove lavora a giugno incontra una ragazza non italiana che gli lascia intendere il suo interesse. A luglio del 2019 la accompagna a casa e si baciano. Lui si sente in colpa e le manda un messaggio dicendo che quella storia doveva finire. Lei però risponde che la relazione non deve finire. A Natale 2019, la donna parte per il suo Paese e gli regala un pigiama, ma a febbraio torna in Italia e lo cerca. A marzo 2020 c’è il lockdown e la moglie di Francesco lavora meno. La coppia ritrova l’intimità, ma Francesco rivede la ragazza e la relazione riprende. Accade però l’inaspettato: la moglie scopre di essere incinta alla 13esima settimana. La relazione clandestina viene alla luce, col marito di lei che picchia Francesco e l’amante che svela tutto alla moglie. Quest’ultima si presenta al ristorante dove lavora Francesco e gli dice che il nome della loro futura bambina sarà lo stesso dell’amante di suo marito. A quel punto, Francesco capisce che la moglie sa tutto. La gravidanza si è interrotta poi spontaneamente.

C’è posta per te, la moglie di Francesco: “La mia famiglia mi dice di seguire il mio cuore”

Rivolgendosi alla madre di suo figlio che ha accettato l’invito, il giovane dice: “Se sono qua è per chiederti scusa. Scusa perché ti ho tradita, perché ti ho mentito. E’ un enorme peso che porto sulla coscienza. Ora non ci sei e niente ha più senso”. Maria De Filippi chiede alla donna se si dà qualche colpa di ciò che è successo col marito. “Tuo marito è un po’ diverso dagli altri, ha avuto una sola donna nella vita”. Francesco dice alla moglie di aver sempre pensato alla sua famiglia in fondo. La moglie però si chiede se nessuno avesse scoperto nulla, la storia segreta sarebbe andata avanti? La conduttrice invita la ragazza a riflettere sui bei momenti che questi dodici anni di matrimonio le ha regalato e a non farsi condizionare dai luoghi comuni: se ama ancora suo marito, vale la pena di dargli una seconda chance.

C’è posta per te, “Se apro la busta è solo per il bene di mio figlio”: Francesco viene perdonato

La moglie di Francesco decide di aprire la busta perché, dice, una seconda opportunità bisogna darla: “Lo faccio per mio figlio, che ha anche capito qualcosa”. La De Filippi le ricorda che a volte è meglio ricostruire, anziché continuare a pensare al male ricevuto. La coppia si riabbraccia preparandosi ad un nuovo futuro.

