In una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Maria Amelia Monti ha raccontato un episodio choc capitatole alcuni anni fa: racconto clamoroso.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di lei: Maria Amelia Monti. Protagonista indiscussa di numerosi programmi televisivi, ma anche di tantissime serie televisive e film, l’attrice milanese decanta di un successo davvero clamoroso. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata quando lei era davvero giovanissima. Ed ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, la simpaticissima Monti vanta di un seguito e clamore più che indiscusso. E ne abbiamo avuto la conferma, ad esempio, nel corso della sua intervista a ‘Vieni di Me’, poco meno di due anni fa. Al cento studio con Caterina Balivo e la sua ‘cassetteria’, l’attrice milanese ha lasciato tutto il pubblico presente in studio e quello a casa letteralmente esterrefatto per i suoi incredibili racconti. Uno dei tanti, vi assicuriamo, non può fare a meno che essere raccontato. Vi assicuriamo, un vero e propri episodio choc.

Maria Amelia Monti, episodio choc: il racconto incredibile

Nel corso di una sua ultima intervista al pubblico di ‘Vieni da Me’, Maria Amelia Monti si è raccontata come mai prima d’ora. Non soltanto, quindi, ha parlato della sua attuale vita privata e, quindi, di suo marito e dei suoi tre figli, ma ha anche raccontato la sua carriera. È proprio in quest’occasione che, molto probabilmente per la prima volta, l’attrice milanese ha raccontato un vero e proprio episodio choc capitatole alcuni anni fa. Sappiamo benissimo che, per tantissimo tempo, la Monti è stata al fianco di Gerry Scotti nella sitcom ‘Finalmente Soli’. Una sitcom di grande successo. E che, soprattutto, ha fatto seraimente pensare che il conduttore e Maria Amelia Monti fossero una coppia a tutti gli effetti. È proprio per questo motivo che, nel giorno dei funerali di suo padre, l’attrice è stata protagonista di un episodio davvero surreale. ‘Quando è morto il mio papà tanti anni fa, sono andata con mia mamma ad organizzare la cassa da morto. E c’era quello delle pompe funebri, che mi guardava e diceva: ‘Non le ricordo il suo topo?’, perché diceva che assomigliava a Gerry Scotti’, ha raccontato Maria Amelia Monti a Caterina Balivo.

Un episodio davvero incredibile, da come si può chiaramente intendere. E che, nonostante la drammaticità del momento, ha strappato un sorriso.