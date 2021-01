Nella Casa del GF VIP si è accesa una lite davvero improvvisa che ha scatenato il caos: tra i due concorrenti sono volate parole forti.

Nella Casa del GF VIP l’atmosfera è sempre bollente. Questa sera di 17 gennaio i Vipponi hanno deciso di riunirsi per fare un gioco, tutti insieme. Parliamo di un gioco davvero semplice proposto da Tommaso: in maniera divertente, con tono spiritoso, l’influencer ha deciso di fare ‘domande scomode’ ai suoi inquilini. L’aria era serena prima che due concorrenti iniziassero a litigare: poche ore fa tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli è scoppiata una lite. La modella brasiliana è stata molto sincera e senza peli sulla lingua ha detto ciò che pensava: a Pierpaolo le parole della concorrente non sono affatto andate giù, ecco cosa è successo nel dettaglio.

GF VIP, scoppia un’improvvisa lite in Casa: “Sei invidiosa”, volano parole forti

Nella Casa del GF VIP questa sera di 17 gennaio si è accesa una furiosa lite tra Pierpaolo e Dayane. Tutto è partito da un gioco che i Vipponi hanno deciso di fare sotto proposta di Tommaso: l’influencer ha iniziato a fare domande ai suoi inquilini, le risposte di Dayane però non sono piaciute a qualcuno. Zorzi ha chiesto alla brasiliana chi tra gli inquilini non meriti di arrivare in finale, secondo il suo parere: “Pierpaolo perchè si è fatto conoscere solo dalle sue donne. Con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata” è stata la risposta di Dayane. Al Pretelli non sono andate giù queste parole e ha commentato così la risposta della Mello: “Che coerenza“. I due hanno iniziato a battibeccare fino a quando non è intervenuta Giulia: “Quindi mi vuoi fuori?“. Dayane senza freni ha detto la sua: “Sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi”. Pierpaolo ha iniziato a difendere la sua conoscenza con la Salemi. “Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo” ha replicato ancora la brasiliana.

“Vedi che sei superficiale” ha risposto immediatamente Pretelli. I due concorrenti hanno continuato a litigare avanti a tutti, gli animi in poco tempo si sono scaldati ulteriormente. “Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare domani”, conclude Pierpaolo. La discussione è stata interrotta da Andrea e Tommaso che hanno richiamato l’attenzione di tutti.