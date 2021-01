Dopo varie relazioni terminate, Lapo Elkann sembra aver trovato la serenità accanto a Joana Lemos: chi è la compagna dell’imprenditore.

Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli, è un importante imprenditore, presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group. Erede della famosissima famiglia torinese Agnelli, proprietaria della Fiat, il rampollo 43enne ha dato parecchie volte occasione ai media di parlare di sé, ad esempio per i suoi intensi trascorsi sentimentali. Sempre circondato da donne bellissime, Lapo è stato spesso protagonista di svariati gossip, ma nessuna di quelle relazioni era mai sfociata in qualcosa di duraturo. Ebbene, a quanto pare, per il brillante milionario, dal punto di vista sentimentale la ruota sembra ora girare per il verso giusto. Dall’anno scorso infatti, è ufficiale la sua storia d’amore con Joana Lemos, 47enne portoghese che ha rubato il cuore del ricchissimo italiano. Conosciamo meglio Joana e vediamo cosa fa nella vita, dove vive e tanto altro.

Dall’amicizia all’amore: chi è Joana Lemos, la compagna di Lapo Elkann

Ex campionessa di rally, Joana Mascarenhas de Lemos è oggi un’attivista e manager con alle spalle un precedente matrimonio da cui sono nati due figli. La donna vive in Portogallo, suo Paese d’origine, dove i due si sarebbero incontrati per la prima volta. Lapo si era recato lì per una campagna di beneficenza con la sua Onlus aiutando le famiglie in difficoltà durante l’epidemia da Covid. Secondo quanto dichiarato dalla donna al quotidiano spagnolo El pais, tra loro sarebbe nata prima una bella amicizia, nella quale Joana ha avuto modo di sentire “un’enorme affinità con gli obbiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo”.

Dal canto suo, il rampollo di casa Agnelli ha dichiarato: “Con Joana sono un uomo completo”. Che dire, le premesse ci sono tutte affinché stavolta ci siano i fiori d’arancio, auguri alla splendida coppia.