Ornella Muti, il suo vero nome e quel particolare ‘retroscena’ sul cambiamento : non tutti ne sono a conoscenza.

Tra poche ore la vedremo nella seguitissima trasmissione Domenica In, che vede la conduzione di Mara Venier. Ornella Muti si racconterà tra vita privata e carriera, che come sappiamo, è profondamente piena. E’ considerata tra le più autorevoli e più belle attrici italiane, e molti sono stati i premi ricevuti con numerosi riconoscimenti. Il suo esordio arriva quando ancora era giovanissima, infatti, all’età di 14 anni viene scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella. Questo inizio le diede allora una fama già ricca, tanto da procurarle parti in film sia in Italia che all’estero. Damiani però le impose il cambiamento del suo nome, sì, proprio così, Ornella Muti è uno pseudonimo: siete curiosi di scoprire come si chiama realmente, e cosa si cela dietro alla scelta? Ve lo sveliamo noi.

Ornella Muti, il suo vero nome, e il motivo ‘particolare’ della scelta di tale pseudonimo

Attrice dal talento incredibile, Ornella Muti non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera può dirsi immensa, sono tantissimi i ruoli da lei interpretati. L’incontro più importante avviene nel 1974, anno in cui ha registrato Romanzo popolare, che l’ha vista nei panni della giovane Vincenzina, con Ugo Tognazzi. Tale film ebbe un notevole seguito, dandole una popolarità fortissima. In seguito, arrivano per lei altre importanti interpretazioni, che le danno il successo oggi posseduto. Come abbiamo anticipato, Ornella Muti ha cambiato il suo nome anagrafico. Infatti, non è così che si chiama, ma Francesca Romana Rivelli. A dirle di mutarlo, è stato proprio Damiano Damiani, che le impose un nome d’arte con reminiscenze dannunziane, infatti Ornella è un personaggio de La figlia di Jorio, Elena Muti è la protagonista de Il piacere, lo sapevate?

Un retroscena inaspettato, che nessuno certamente conosceva. La scelta dello pseudonimo ha una storia dietro davvero particolare, che sorprenderà i suoi migliaia di fan.