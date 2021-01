Elisabetta Gregoraci mostra ai follower cosa contiene la sua dispensa: tante le opzioni per un gustoso spuntino notturno, cosa scegliere?

Elisabetta Gregoraci, icona di stile e chiacchieratissima ex moglie di Flavio Briatore, si è fatta amare nella Casa del GF Vip 5 tanto che a più di un mese dalla sua uscita volontaria dal gioco, si parla ancora di lei. Gli ex coinquilini vipponi continuano a menzionarla in un modo o nell’altro e fuori il suo percorso nel reality viene spesso tirato in ballo sia in tv che sui social. Bellissima e sempre in gran forma, la Gregoraci si è fatta conoscere anche nella ‘normalità’ della vita di tutti i giorni ed è piaciuta al pubblico proprio per questo. Ad esempio, vedendola con un fisico così perfetto, nessuno avrebbe mai immaginato che la showgirl calabrese fosse una di buon appetito! Nella Casa del GF Vip questo aspetto di lei si è notato e l’ha resa ancora più simpatica. E proprio come nella Casa, Elisabetta anche fuori conserva certe abitudini alimentari: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci non riesce a dormire: è ora dello spuntino

Attivissima e seguitissima sui suoi profili social, Elisabetta è solita condividere scatti meravigliosi in cui posa per un marchio o semplicemente immagini di momenti quotidiani anche insieme alle persone più care. Proprio stanotte, l’ex gieffina ha pubblicato una divertente storia su Instagram in cui dice di aver terminato di guardare C’è posta per te su Canale 5 e di non riuscire a dormire. Racconta di avere un certo languorino e mostra la sua dispensa stracolma di merendine e biscotti. Tramite un sondaggio chiede ai follower cosa le consigliano di sgranocchiare e nella storia successiva racconta che a vincere nel sondaggio è stata la crostatina.

Visto quante cose buone nella dispensa di Elisabetta? C’è’ davvero l’imbarazzo della scelta!