La splendida Christiane Filangieri è una delle talentuose attrici che fanno parte del cast di “Mina Settembre”: le origini sorprendenti, il retroscena incredibile sulla sua vita.

Bellissima e talentuosa, Christiane Filangieri è una delle attrici che fanno parte del cast di “Mina Settembre”, nuova e attesissima fiction di Rai 1. L’affascinante interprete, classe 1978, inizia la sua carriera con la partecipazione a Miss Italia nel 1997. L’esordio sul grande schermo arriva nel 1999 quando prende parte al film “Non lo sappiamo ancora”. Da quel momento, la sua carriera è in ascesa e partecipa a diverse fiction tra le più amate dal pubblico. Felicemente sposata e mamma di un bambino, Christiane Filangieri ha delle origini sorprendenti: il retroscena incredibile sulla sua vita. Vediamo insieme tutti i dettagli che riguardano la splendida e dotata attrice.

Christiane Filangieri, le origini sorprendenti della talentuosa attrice di “Mina Settembre”

La splendida attrice è nata a Würzburg, in Germania. La sua famiglia ha origini nobiliari; il padre era un esploratore e anche un filantropo. Sua madre, invece, che aveva origini boeme, è una pittrice che dipinge icone russe. Pare che il padre di Christiane Filangieri, inoltre, avesse raccolto nel ‘palazzo’ di famiglia situato a San Potito Sannitico, una collezione di oggetti riguardo gli Indios dell’Amazzonia e anche del Mato Grosso. La bella attrice ha una sorella, Yvonne Carolina che, sembra, ha vissuto per un lungo periodo di tempo in Brasile. Christiane Filangieri, prima di avvicinarsi alla carriera artistica e al mondo dello spettacolo, lavorava come accompagnatrice turistica. Passata poi al lavoro di modella, si è poi dedicata completamente alla recitazione dopo il concorso di Miss Italia. Al momento, la possiamo ammirare impegnata in “Mina Settembre” dove ricopre il ruolo di Irene, una delle amiche più care della protagonista.

Avreste mai immaginato che la talentuosa interprete avesse delle origini così incredibili e particolari? Siamo certi che il pubblico non vede l’ora di seguire con passione la sua nuova avventura!