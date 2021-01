Federica Panicucci nel suo ‘Mattino Cinque’, questa mattina di 18 gennaio, è stata protagonista di una ‘gaffe’ in diretta: la ‘vendetta’ del suo ospite è stata esilarante. Ecco cosa è successo.

Questa mattina di lunedì 18 gennaio 2021 è andata in onda come di consueto una nuova puntata di Mattino Cinque. Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi tratta fatti di cronaca, di politica, spettacolo e gossip: purtroppo non tutto fila sempre liscio. Questa mattina la splendida conduttrice Mediaset si è resa protagonista di una ‘piccola gaffe’ che le è costata cara. Ha sbagliato il nome del suo ospite presente in studio in collegamento via Skype: l’uomo non ha mandato giù l’errore, sentite cosa le ha risposto!

Federica Panicucci, clamorosa ‘gaffe’ in diretta: esilarante la ‘vendetta’ del suo ospite

Federica Panicucci, nella sua diretta giornaliera di Mattino Cinque, questa mattina di 18 gennaio 2021, è stata protagonista di una clamorosa ‘gaffe’. Ha invitato nel suo programma, in collegamento, Franco Becchio, imprenditore di Sestriere, titolare di una discoteca che è finita al centro delle polemiche per alcuni ‘party’ organizzati. Sono state violate le norme anti Covid e per questo motivo l’uomo è stato multato ed il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Ma cosa è successo al termine dell’intervento dell’ospite?

La conduttrice a fine intervento del suo ospite, ha sbagliato il nome: ha chiamato l’imprenditore Paolo, anzichè Franco. L’uomo è apparso piuttosto offeso per tale episodio: ha richiamato la conduttrice che si è subito scusata. La ‘vendetta’ di Becchio non è tardata ad arrivare: prima di chiudere il collegamento ha salutato la conduttrice chiamandola Alessandra, anzichè Federica. La conduttrice è scoppiata a ridere, non è sembrata affatto risentita per quanto accaduto. L’episodio intanto sta facendo il giro del web!