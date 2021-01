Proprio qualche ora fa, Marco Bocci non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan la notizia tanto attesa: l’annuncio a sorpresa.

Marco Bocci è, senza alcun dubbio, uno degli attori più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Bellissimo, ma soprattutto bravissimo è riuscito facilmente a conquistare l’attenzione su di sé. Dapprima come attore teatrale ed, in seguito, di diverse serie televisive e di film, l’attore umbro ha una carriera ricca di intramontabili successi. A partire, quindi, da ‘Squadra Antimafia’ fino a ‘Solo’, il bel Bocci è un artista a trecentosessanta gradi. Ebbene, ma sapete che, proprio pochissime ore fa, si è lasciato andare ad una splendido annuncio a sorpresa? Si, avete letto proprio bene. Proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, il bel Bocci non ha potuto fare a meno di annunciare una notizia davvero molto attesa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Marco Bocci, finalmente la notizia tanto attesa: non vediamo l’ora!

Segnatevi questa data, carissimi lettori. Dall’11 Febbraio, sarà disponibile vedere ‘Bastardi a Mano armata’. Il film, ovviamente, non sarà possibili vederlo nelle grandi sale, data l’emergenza Coronavirus, bensì sarà possibile vederlo su Prime Video. Insomma, una notizia davvero sensazionale, c’è da ammetterlo. E che, data l’enorme successo riscontrato, ha sorpreso tutti. Noi non vediamo l’ora, voi?