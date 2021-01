L’amatissima coppia di Temptation Island ha appena annunciato che convolerà a nozze: l’annuncio a sorpresa, di chi parliamo? Scopriamolo.

La famosissima ed amatissima coppia di Temptation Island convola a nozze. Si, avete letto proprio bene: fiori d’arancio per i due ex protagonisti del docu-reality delle coppie. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete senza parole quando lo scoprirete. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: durante la loro partecipazione al programma di Canale 5, la coppia ha fatto tanto parlare di sé. Soprattutto perché il comportamento adottato dal giovanissimo fidanzato nel suo villaggio non è andato affatto giù alla sua compagna. Che, nel corso del falò di confronto finale, ha deciso di lasciarlo. Si, è proprio così. Dall’isola delle tentazioni, quindi, la coppia non è uscita mano nella mano, bensì è uscita separata. Una decisione sofferta, senza alcun dubbio, ma davvero inevitabile. Con il passare dei mesi, però, sembrerebbe che tra i due sia ritornato il sereno. Tanto che, proprio pochissime ore fa, il giovane ha voluto chiedere la mano della sua compagna. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

La coppia di Temptation Island convola a nozze: l’annuncio appena arrivato

Sapete chi è la coppia di Temptation Island che convolerà a nozze? Ebbene. Sono proprio loro: Speranza Capasso ed Alberto Maritato. Sappiamo benissimo che il loro percorso all’interno del docu-reality di Canale 5 non è finita nei migliori dei modi. Eppure, appena uscito dal programma, il giovane napoletano si è immediatamente rimboccato le maniche. E cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della sua giovane compagna. Sono passati diversi mesi da quel momento, eppure sembrerebbe che, soltanto adesso, il buon Maritato ci sia riuscito a tutti gli effetti. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Alberto ha chiesto la mano della sua bellissima Speranza. Proprio qualche istante fa, attraverso il suo canale social ufficiale, il napoletano ha mostrato la splendida proposta di matrimonio che ha rivolto alla sua compagna. Quale sarà stata la risposta di Speranza? Beh, ovviamente si!

‘È tutto vero: Alberto mi ha chiesto di sposarlo. Ragazze, l’amore vince su tutto. Io spero che lui abbia capito questa cosa’, ha iniziato a dire la giovane Speranza, appena ritornata a casa. Insomma, un annuncio davvero splendido. E, soprattutto, a sorpresa. Congratulazioni!