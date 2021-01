Damiano Carrara e Katia Follesa, è stato appena rivelato tramite il profilo instagram: una notizia che farà gioire sicuramente i fan.

L’amatissimo chef negli ultimi tempi è stato al centro dell’attenzione per aver più volte pubblicato degli scatti che lasciavano spazio a poche parole. Infatti, i particolari erano ben chiari, Damiano Carrara ha trovato l’amore, e tramite il suo profilo instagram ha chiaramente riportato diversi indizi, fino alla pubblicazione di una foto insieme ad una bellissima donna bionda. Damiano conquista ogni volta tutti, infatti, in questi ultimi anni l’abbiamo visto in diverse trasmissioni mostrare il suo grande talento da pasticcere. Insieme alla bellissima e bravissima Katia Follesa è stato al timone del noto programma Cake Stare-Pasticcerie in sfida, che ha portato a casa risultati decisamente alti. Proprio da pochissimo, tramite il suo profilo, ha rivelato una notizia sorprendente, siete pronti?

Damiano Carrara e Katia Follesa, splendida notizia: annuncio appena svelato

E’ sicuramente una delle coppie televisive più amate in assoluto, Damiano Carrara e Katia Follesa non smettono di stupire. Insieme sono in grado di far divertire i telespettatori, sempre pronti a pizzicarsi, e a coinvolgerli in tutto ciò che fanno, ovviamente riguardante l’amato programma che ha visto la loro conduzione. Proprio da qualche ora, con un post su instagram, Damiano ha rivelato una notizia che farà felice il pubblico. Mostrandosi in un video insieme a Katia Follesa, ha annunciato l’inizio di Cake Star, che a quanto pare partirà il 29 gennaio alle 21:20, su Real time.

Una splendida notizia per i fan della tanto seguita trasmissione. Damiano e Katia stanno per tornare, pronti ad intraprendere una nuova emozionante avventura, e ad immergere i telespettatori con la loro grande simpatia. E voi, siete contenti di questo nuovo inizio? Noi, non vediamo certamente l’ora di seguire Cake Star!