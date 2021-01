Elisa Isoardi come non l’avete mai vista: si mostra senza trucco e senza filtri, completamente al naturale!

Negli ultimi tempi è stata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione alquanto altalenante nell’amatissima trasmissione Ballando con le stelle, Elisa Isoardi con le sue performance ha conquistato il pubblico. In coppia con il maestro di ballo Raimondo Todaro hanno dato vita ad un sodalizio professionale fantastico! Purtroppo, non sono arrivati alla vittoria, ma è stata comunque una grande soddisfazione per entrambi. Infatti, come sappiamo, non pochi imprevisti hanno dovuto attraversare. Elisa è certamente amatissima dal pubblico, l’abbiamo vista, prima ancora, al timone del programma La Prova Del Cuoco, e proprio qui si è fatta conoscere con le sue immense qualità. La conduttrice oltre ad essere tanto amata, è davvero seguitissima, i follower sono molto attenti su instangram. Sui social, sono molti gli scatti che la Isoardi ama condividere, e proprio qui, è emersa una foto di qualche giorno fa, in cui appare al naturale. E’ bellissima, vero?

Elisa Isoardi senza trucco e senza filtri: completamente al naturale

Ovviamente, lo scatto è subito saltato allo sguardo vigile dei suoi follower, che possiamo dire, sono davvero tantissimi. Molti hanno commentato congratulandosi per la sua immensa bellezza, anche senza trucco. Ed è proprio così, Elisa Isoardi anche senza un filo di colore presenta un’avvenenza straordinaria, e semplice!