Cosa succederà nella puntata del 24 gennaio 2021 di Mina Settembre? Ecco le anticipazioni della famosa serie televisiva su Rai Uno.

Mina Settembre è la nuova serie televisiva in onda su Rai Uno da domenica 17 gennaio. Ha fatto letteralmente il boom di ascolti la nuova fiction tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni: la protagonista è interpretata da Serena Rossi. Mina è un’assistente sociale che lavora in un consultorio di Napoli: vive a casa della mamma, con la quale non ha un buon rapporto. La protagonista della serie è divisa sentimentalmente tra l’affetto per l’ex marito, Claudio, ed un ginecologo molto affascinante, Domenico. Ieri, lunedì 18 gennaio, sono andati in onda altri due nuovi episodi: l’appuntamento è per la prossima domenica, 24 gennaio. I telespettatori sono curiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi due episodi: vi diamo le anticipazioni!

Mina Settembre, anticipazioni 24 gennaio: Mina cambia ancora una volta idea su Domenico

Il 24 gennaio 2021 andrà in onda il terzo appuntamento con Mina Settembre, la nuova serie televisiva su Rai Uno che sta raccogliendo migliaia di consensi. Serena Rossi e Giuseppe Zeno interpretano Mina Settembre e Domenico Gammardella: cosa succederà negli episodi 5 e 6, intitolati Onora il padre e Andare avanti? Ecco le anticipazioni.

Nel quinto episodio assisteremo ad una festa di commemorazione per Vittorio Settembre, papà di Mina. Mamma Olga però sembra non avere voglia di partecipare. La Settembre intanto ha dei dubbi sul tradimento del padre: forse la donna con cui ha tradito la mamma è una sua vecchia collega. Intanto, la protagonista al lavoro si occupa di Lucia, una donna incinta che rischia di ‘finire per strada’: in questa storia viene tirato in ballo anche Max. L’accaduto porta attriti tra le due amiche.

Nel sesto episodio vedremo Domenico che non riuscirà a mettere un punto alla sua storia con Piera, che si trova in Africa. La situazione con Mina così resta bloccata: la protagonista interpretata da Serena Rossi chiarisce che non vuole frequentare un uomo già impegnato. I due decidono di prendersi una pausa. I due si occupano poi di un caso di un paziente che ferisce la sensibilità di Mina: in un momento di fragilità, la donna decide di dare una possibilità a Domenico. I colpi di scena però sono dietro l’angolo!

Non ci resta che attendere la prossima domenica, 24 gennaio, per assistere ad una nuova puntata di Mina Settembre, la fiction che ha conquistato milioni di italiani!