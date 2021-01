GF Vip, Pierpaolo Pretelli incontra il fratello Giulio: ecco cosa è successo subito dopo la puntata di ieri.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui si è parlato tanto della nuova storia d’amore nata nella casa più spiata della tv. Parliamo di quella nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due concorrenti sembrano essere sempre più vicini e non hanno nessuna intenzione di frenare i loro sentimenti. Sentimenti ai quali però non tutti credono, sia nella casa che fuori. E, ieri sera, durante la diretta Pierpaolo ha potuto chiarire con il fratello Giulio, dopo le varie dichiarazioni della sua famiglia che non gli sono affatto piaciute. Un confronto acceso e nello stesso tempo emozionante, durante il quale entrambi sono scoppiati in lacrime. Dopo la puntata, Giulio ha commentato il confronto col fratello attraverso Instagram. Ecco cosa ha scritto.

GF Vip, Pierpaolo Pretelli: il messaggio del fratello Giulio subito dopo la puntata di ieri

“È stato il momento più brutto e duro della mia vita”. Con queste parole Giulio Pretelli ha commentato il confronto con il fratello Pierpaolo, che ha incontrato ieri nella casa del GF Vip. Un confronto molto acceso, durante il quale i due hanno potuto chiarirsi in merito alle dichiarazioni della famiglia sulla sua storia con Giulia. “Stasera ti ho guardato negli occhi e ho capito tante cose”, scrive Giulio, che in diretta si è scusato sia con il fratello che con Giulia per averli feriti, pur non volendo. Non sono mancate parole dure per Giulio da parte di Alfonso Signorini, che ha accusato Pretelli di dire bugie, dopo che quest’ultimo ha negato la preferenza della famiglia per Elisabetta Gregoraci. Insomma, un momento molto acceso, ma che indubbiamente serviva a due fratelli per ritrovarsi. Ecco il messaggio postato da Giulio nelle sue stories su Instagram subito dopo la puntata:

Al termine del confronto, Pierpaolo ha chiesto al fratello di evitare interviste o ospitate in tv, per permettergli di viversi in tranquillità questa esperienza. Giulio ha accettato, chiedendo nuovamente scusa a suo fratello. Insomma, le emozioni al GF Vip non mancano mai. E voi, avete seguito cosa è successo durante la diretta?