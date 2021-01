Avete mai visto la moglie di Roberto Mancini, il ct della Nazionale Italiana? Si chiama Silvia ed è una donna incantevole. Date un’occhiata alla foto di coppia.

L’ex calciatore italiano, nato a Jesi nel ’64, oggi è il commissario tecnico della Nazionale Italiana. Roberto Mancini è stato uno dei migliori centrocampisti nella storia del calcio italiani: ha giocato con la maglia del Bologna, della Sampdoria, della Lazio ed ha chiuso la carriera nel Leicester City. L’allenatore nel 1990 ha sposato Federica Morelli e dalla loro unione sono nati Filippo, Andrea e Camilla. Dopo 25 anni insieme, nel 2015, la coppia si è separata. A distanza di anni, precisamente nel 2017, Roberto Mancini ha iniziato una relazione con Silvia Fortini. Si legge sul web che i due si sono conosciuti per via di attività professionali: si sono sposati nel 2018, a Roma. Ma avete mai visto la donna? Siete curiosi di scoprire che lavoro fa, quanti anni ha…? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Roberto Mancini, conoscete sua moglie Silvia? Donna incantevole

Sul web si legge che Silvia Fortini, la donna che Roberto Mancini ha sposato in seconde nozze nel 2018, è un avvocato. Silvia gestisce un importante studio legale a Roma: non si hanno molte informazioni sulla donna. Entrambi mostrano una grande intesa tra loro: sono spesso stati pizzicati dai paparazzi insieme, ad esempio in vacanza in Costa Azzurra. Roberto Mancini mantiene estremamente privata la sfera sentimentale: sul suo profilo Instagram infatti, oltre a qualche scatto con i figli, ci sono solo immagini legate al lavoro. Abbiamo però un’incantevole fotografia della coppia scattata diversi anni fa:

Questa loro foto di coppia è davvero incantevole: belli ed eleganti, Roberto e Silvia formano una splendida coppia!