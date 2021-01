Alba Parietti ha pubblicato uno scatto di quando era giovane: aveva 35 anni quando è stata scattata questa foto, date un’occhiata!

Talento e fascino, Alba Parietti è un volto televisivo molto amato. La showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed ex attrice è una classe ’61: sapete che ad inizio carriera ha avuto anche una breve esperienza come cantante? Alba Antonella Parietti è entrata in tv ad inizio anni ’80 ma la popolarità è arrivata ad inizio ’90 con la conduzione della trasmissione Galagol su Telemontecarlo. Alba divenne una delle donne più desiderate d’Italia: le sue forme, il suo sguardo seducente e la sua professionalità la resero davvero unica. La Parietti è spesso in tv, ospite di programmi in qualità di opinionista: negli ultimi mesi però l’abbiamo vista e sentita spesso nel mondo GF VIP. Suo figlio Francesco, nato dall’unione con Franco Oppini, è stato uno dei concorrenti dell’edizione ancora in corso. Ma torniamo alla sua ‘infanzia’…Alba poche ore fa ha postato uno scatto del passato davvero incantevole: aveva 35 anni ed era in compagnia di sua zia in questa foto davvero sensazionale. Date un’occhiata.

Alba Parietti, lo scatto da giovane conquista tutti: curve mozzafiato e pioggia di like

Alba Parietti ha pubblicato poche ore fa sui suoi canali social uno scatto di quando era giovanissima. Aveva 35 anni scrive ed è in compagnia di sua zia. La showgirl e mamma di Francesco Oppini in questa fotografia mette in bella mostra le sue incantevoli curve: i fan sono rimasti davvero incantati da tanta bellezza.

“I miei 35 anni in Sardegna con la zia Silvia. Che bei ricordi dal suo libro” ha scritto la Parietti come didascalia del post. Ha conquistato letteralmente tutti: migliaia di utenti Instagram si sono complimentati per la sua immensa bellezza. “Eri e sei ancora bellissima”, “Un pochino più in carne, strepitosa”, “Che super gnocca” sono alcuni dei commenti che si leggono.