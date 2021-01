Chiara Ferragni, dichiarazione a sorpresa: “Sì, lo vorrei”

Chiara Ferragni, attraverso i suoi account social, si lascia andare ad una dichiarazione a sorpresa: “Sì, lo vorrei”, ecco le sue parole

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose in Italia, nonché un’imprenditrice di gran successo. La donna è stata indicata da Forbes come l’influencer di moda più importante al mondo. La Ferragni è nata a Cremona nel 1987 ed è divenuta famosa negli anni Duemila, quando ha fondato il blog The Blond Salad. L’influencer è approdata nel giro di pochi anni sulle passerelle più importanti della moda, stringendo collaborazioni con marchi molto importanti. La Ferragni, inoltre, detiene il record per essere stata la prima fashion blogger ad apparire sulla copertina di Vogue. Nel 2019 è uscito anche il documentario sulla sua vita, “Chiara Ferragni – Unposted“, diretto da Elisa Amoruso. Il documentario ha avuto un enorme successo in Italia, arrivando, nei tre giorni di programmazione, ad incassare più di un milione e mezzo. Di recente si è lanciata anche nel mondo della musica, partecipando al singolo “Non mi basta più” di Baby K. È sposata con il rapper Fedez, con il quale ha avuto un figlio, Leo, e presto ne avrà un altro.

Chiara Ferragni, dichiarazione a sorpresa: le sue parole

La Ferragni – come abbiamo detto – è una delle influencer più seguite in Italia e una delle più famose al mondo. La nota influencer tiene a mantenere un rapporto stretto con i suoi seguaci. Sui social, infatti, aggiorna i suoi fan riguardo alle novità della sua vita. Di recente, in una sessione di domande e risposte su Instagram, si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa. Un fan infatti le ha chiesto di parlare della sua famiglia e del suo futuro e lei ha ammesso: “Amo i bambini ed ho due sorelle. Vedremo, mi piacerebbe avere un terzo figlio in futuro“.

Chiara è legata al rapper Fedez dall’ottobre del 2016. Il 19 marzo del 2018, la coppia ha avuto il loro primo figlio, Leone, nato a West Hollywood, contea di Los Angeles. Il 1° settembre del 2018 si sono sposati con una cerimonia privata a Noto, in Sicilia. Di recente, invece, hanno annunciato di aspettare una bambina. Secondo quanto raccontato dalla Ferragni sui social, la nota influencer desidera anche un terzo figlio. La famiglia Ferragnez – come sono chiamati dai fan – si allargherà ancora di più dopo la nascita della seconda figlia. Nel frattempo, la coppia ha già scelto il nome della bimba, ma non l’hanno ancora svelato.