Chiara Ferragni, sapete quanto costa la collana a forma di serpente che indossa? Resterete senza parole.

Di influencer ormai ce ne sono tantissime sui social, ma la regina di tutte resta lei, Chiara Ferragni. La bellissima moglie del rapper Fedez è una delle donne più famose al mondo, con ben 22,4 milioni di followers su Instagram, che la seguono e la supportano da tutto il mondo. E ogni giorno la biondissima influencer posta foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. A colpire particolarmente l’attenzione dei fan sono senza dubbio i suoi outfit, mai banali e super lussuosi. Qualche giorno fa, la bellissima Ferragni, che è al settimo mese di gravidanza, ha postato uno scatto in cui indossa un gioiello che non è passato affatto inosservato. Si tratta di una collana a forma di serpente, dal prezzo decisamente notevole. Volete sapere qualcosa in più sull’accessorio? Vi sveliamo tutto.

Chiara Ferragni, sapete quanto costa la collana a forma di serpente? Il prezzo è da capogiro

Chiara Ferragni è più bella che mai. Incinta del suo secondo bebè, la prima femminuccia, la regina delle influencer continua a ipnotizzare i fan con i suoi look e i suoi accessori mai banali. Come la meravigliosa collana indossata da Chiara qualche giorno per un servizio fotografico di cui è stata protagonista. Si tratta di una collana di diamanti, a forma di serpente, davvero lussuosa! I più informati di moda avranno riconosciuto che si tratta di un gioiello firmato Bulgari, ma sapete quanto costa? Come riporta Fanpage.it, il valore si aggira intorno ai 126 mila euro! La collana, però, potrebbe non far parte proprio della collezione della Ferragni, ma essere stata indossata soltanto sul set. Quel che è certo è che l’infuencer è meravigliosa!

