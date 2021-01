Uno scatto incredibile di Valentina Lodovini: “15 anni”, la splendida attrice ha condiviso con il pubblico un’immagine che la ritrae giovanissima, l’avreste riconosciuta?

Bellissima, dotata di un talento eccezionale: Valentina Lodovini è un’attrice incredibile, che vanta una carriera brillante e di successo. Originaria di Umbertide ma cresciuta in Toscana, ha inseguito la passione di attrice a partire dalla scelta degli studi. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, infatti, ha conseguito un secondo diploma al Laboratorio Teatrale permanente dell’associazione culturale “Ottobre”. In seguito, si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia nella città di Roma. Il suo esordio televisivo arriva con alcune delle fiction più celebri e apprezzate, come “Distretto di polizia” e “Incantesimo”. Si dedica al cinema, dove prende parte a numerose pellicole di successo, e appare anche in diversi videoclip musicali. Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha un profilo Instagram molto seguito dai fan. Proprio attraverso il social, Valentina Lodovini ha condiviso uno scatto sorprendente del suo passato: “15 anni” l’avreste riconosciuta?

Valentina Lodovini, lo scatto lascia i fan senza parole: “15 anni”

La sua bellezza è seconda solo al suo talento. Valentina Lodovini è un’attrice di grande talento, capace di destreggiarsi nei ruoli e generi più vari. Sguardo magnetico e sorriso luminoso, la straordinaria interprete, qualche tempo fa, ha incantato i fan pubblicando uno scatto che la ritrae da giovanissima. “15 anni”, recita infatti la breve didascalia che accompagna la foto. La bellissima Valentina appare in una giornata probabilmente di mare, con lo sguardo perso forse oltre l’orizzonte. I lineamenti delicati e armoniosi sono gli stessi. Un taglio di capelli sbarazzino e disordinato, che le dona moltissimo, le incornicia lo splendido viso. Siete curiosi di vedere l’immagine di cui stiamo parlando? Eccovi accontentati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da valentina lodovini (@lodovalentina)

Bellissima, senza dubbio, e la somiglianza con la splendida attrice che ammiriamo oggi è davvero sorprendente. Valentina Lodovini è diventata una donna meravigliosa, non siete d’accordo? E voi, l’avreste riconosciuta in questa immagine che la immortala a soli quindici anni?