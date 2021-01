In una intervista, Valentina Lodovini ha raccontato un vero e proprio episodio drammatico vissuto in prima persona: cos’è successo.

Valentina Lodovini è, senza alcun dubbio, una delle attrici più celebri di tutto il panorama artistico italiano. Iniziata la carriera come attrice teatrale intorno agli anni 2000, in un vero e proprio batter baleno, si è fatta conoscere ed apprezzare. Tanto da diventare una vera e propria celebrità nel mondo della recitazione. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato se ha figli e se ha un compagno. Ma non è affatto finita qui. Nel corso di una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 12 Luglio 2017, la bellissima attrice umbra ha raccontato di un vero e proprio episodio drammatico di cui è stata ampiamente protagonista. In occasione della serie televisiva ‘L’Aquila-grandi speranze’, riguardante i fatti avvenuti nel 2009, la bella Valentina ha raccontato una vera e propria esperienza da brividi. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Valentina Lodovini, episodio drammatico: cos’è successo esattamente

Nella sua carriera, lo sappiamo benissimo, Valentina Lodovini ha interpretato diversi ruoli. E, soprattutto, è stata protagonista indiscussi di numerosi film e serie televisive. Una fra tante, come ricorderete senza alcun dubbio, è stata ‘L’Aquila-grandi speranze’, diretta da Marco Risi e concentrata sul terribile terremoto dell’Aquila nel 2009. È proprio in occasione della sua uscita che l’attrice umbra si è raccontata alle pagine del settimanale ‘Vanity Fair’ nel 2017. E, come dicevamo precedentemente, ha raccontato dell’episodio drammatico di cui è stata protagonista diversi anni prima. Era esattamente il 6 Aprile del 2009 quando, come raccontato dalla diretta interessata, è stata letteralmente buttata giù dal letto a Roma. ‘Il terremoto è una cosa di cui ho sempre avuto paura, ho un profondissimo rispetto per la natura e so che alla fine vince sempre lei’, ha raccontato l’attrice umbra a ‘Vanity Fair’. Continuando poi a raccontare che la sua ‘prima esperienza’ con questo drammatico evento è avvenuto anni prima in Giappone. ‘Ero su un grattacielo altissimo che oscillava, è una vertigine che il tuo corpo avverte’, ha concluso la Lodovini questa parentesi della sua vita da brividi.

Un’esperienza davvero da brividi, c’è da ammetterlo.