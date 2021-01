A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te, dopo il bellissimo attore Can Yaman, è Teresa con i suoi figli: scopriamo la storia.

Un terzo appuntamento con C’è Posta per Te, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. Non soltanto perché gli ospiti di questa puntata sono stati davvero incredibili, ma anche perché, come al solito, le storie raccontato dalla padrona di casa sono state più che emozionanti. A partire, quindi, da quella della giovanissima Lisa. Che, dopo circa tre anni, ha voluto ricucire il rapporto con il suo papà e la sua matrigna Graziella. Fino allo storia di Alessandro. Ma non è affatto finita qui. Subito dopo la storia del giovane ragazzo e della sua compagna Florinda, a fare il loro ingresso nello studio del programma di Maria De Filippi sono proprio Teresa, Vincenzo e Veronica. Chiamata la trasmissione di Canale 5 per rivedere rispettivamente sua figlia e la loro sorella, la storia di questa famiglia siciliana ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. E, com’è nostro solito fare, vi sveleremo anche com’è andata a finire il loro confronto. Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

C’è Posta per Te, la storia di Teresa, Vincenzo e Veronica: come reagirà Chiara?

Teresa, mamma di Vincenzo e Veronica, non vede sua figlia da diverso tempo. E, purtroppo, il motivo è da rintracciare nel Lontano 2010. Chiara, questo è il nome della donna, è sposata. E viene a sapere da Vincenzo, suo fratello, che suo marito è in compagnia di un’altra donna in auto. Lui, appena vista la scena e, soprattutto, resosi conto di quanto stesse accadendo tra i due, avvisa immediatamente sua sorella, che tra l’altro era incinta. ‘Non volevo fare danni. Ho agito di istinto, volevo proteggere mia sorella’, ha detto Vincenzo a Maria De Filippi. Le cose, però, iniziano a complicarsi facilmente. Il marito di Chiara, infatti, ribalta completamente la situazione. E, consapevole che la famiglia di sua moglie, purtroppo, non nutriva molta simpatia nei suoi confronti, riesce a capovolgere la situazione, traendone, ovviamente, dei benefici. Da quel momento, il rapporto di Chiara nei confronti della sua famiglia cambia radicalmente. E, dopo essersi sposata, decide di chiuderli definitivamente. È proprio per questo, quindi, che Teresa, Vincenzo e Veronica hanno deciso di chiamare la trasmissione di C’è Posta per Te.

Com’è andata a finire tra loro?

‘Lei non è mai stata una madre, non è mai stata presente’, ha detto Chiara appena ascoltata la storia raccontata da Maria De Filippi. E poi, sia lei che suo marito, hanno continuato: ‘Avete raccontato solo balle’. Facendo riferimento ad alcuni avvenimento accaduti nel passato. E di cui, purtroppo, lei sta pagando ancora le conseguenze. ‘Non provo niente per loro. Il mio cuore è chiuso’, ha continuato a dire Chiara alla padrona di casa.

Come sarà andata? Beh, purtroppo, non affatto bene. Sin da subito, sia Chiara che Giuseppe erano intenzionati a chiudere. E, purtroppo, è stato proprio così.