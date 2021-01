La festa di ieri sera nella Casa del GF Vip non si è conclusa nel migliore dei modi: lo sfogo di Dayane contro la regia e un coinquilino.

Come spesso accaduto in questa travagliata ed appassionante quinta edizione del GF Vip, anche la festa di ieri sera ha dato luogo a discussioni, dissapori e critiche tra i concorrenti. Inutile dire che ognuno di questi episodi ha scatenato a sua volta le fazioni dei vari fanclub che sul web difendono il loro beniamino a spada tratta. Stavolta è una delle gieffine più discusse di questo cast a far scoppiare l’ennesima polemica: stiamo parlando di Dayane Mello, che si è sempre distinta per il suo caratterino che è poi ciò che la rende tanto amata e tanto odiata dal pubblico. La modella brasiliana, nota per non mandarle certo a dire, ieri sera ha avuto parole durissime nei confronti degli autori del programma ma soprattutto contro un coinquilino in particolare. Vediamo nel dettaglio a chi erano riferite le critiche e perché.

GF Vip, Dayane Mello non si contiene e sbotta contro il coinquilino, web in rivolta

Il nervosismo della Mello è scaturito dal trattamento che, a suo avviso, gli autori del GF Vip riserverebbero ad un concorrente in particolare, cioè Tommaso Zorzi. Secondo la modella, quest’ultimo sarebbe infatti un ‘privilegiato’ dal programma. Ma cosa intendeva dire? In pratica, Dayane ha lamentato la scelta della musica per la festa di ieri sera che sarebbe stata richiesta proprio dall’influencer milanese. Per Dayane gli autori cercherebbero di accontentare Zorzi “solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali”. La brasiliana ha poi aggiunto: “Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

Parole choc che hanno indignato molti utenti del web: secondo voi, se ne parlerà in puntata lunedì?