Lino Guanciale, sapete cosa faceva prima di diventare un grandissimo e amatissimo attore? Non tutti conoscono questo retroscena.

Proprio oggi, domenica 24 gennaio, sarà presente nella famosa trasmissione di Mara Venier, ovvero, Domenica In. Lino Guanciale, in una lunga intervista, si racconterà ai microfoni della conduttrice. Ovviamente, l’attore, parlerà anche della nuova fiction che lo vede protagonista, Il commissario Ricciardi. Come abbiamo avuto modo di appurare, negli ultimi giorni si è parlato tanto di lui, dato che sembrerebbe aver preso la forte decisione di abbandonare la serie L’Allieva, che lo vede al fianco dell’amatissima Alessandra Mastronardi. Oggi, Lino Guanciale è diventato un attore di grande successo, ma ovviamente, prima ancora, ha avuto un passato fatto di sacrifici ed impegno per arrivare alla fama posseduta. Ecco, allora ci chiediamo sapete cosa faceva prima? Non tutti conoscono questo retroscena della sua vita.

Lino Guanciale, cosa faceva prima del successo? Spunta un retroscena particolare ed inaspettato

Attore e doppiatore italiano, Lino Guanciale non ha certamente bisogno di presentazioni. In questi anni, è stato il protagonista in famose fiction di successo, come in Che Dio ci aiuti, Non Dirlo al mio capo, fino alla più recente L’Allieva. Ma tenetevi pronti, sta per tornare, e manca davvero poco, infatti, proprio domani, lunedì 25 gennaio, comparirà nuovamente in televisione, per la gioia dei suoi tantissimi fan, nella nuova fiction Il Commissario Ricciardi, che ancora una volta lo vede protagonista. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena, l’attesa è già alta. Proprio per questo, l’attore, sarà presente oggi, nella scoppiettante puntata di Domenica In. Lino Guanciale ha conquistato i telespettatori con le sue interpretazioni, ma ci chiediamo, prima ancora di divenire un grandissimo attore di successo, cosa faceva? Ebbene, leggendo la sua biografia, abbiamo scoperto che l’artista ha avuto alcuni trascorsi rugbistici, nella sezione Nazionale Under-16 e Under-19, lo sapevate?

In seguito, ha deciso di iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove ha raggiunto il diploma nel 2003, e ottiene il Premio Gassman. Possiamo dire, che Guanciale ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo, fino a diventare oggi l’attore che tutti conosciamo. Questo, un retroscena che ovviamente non tutti conoscevano, molti suoi fan rimarranno sicuramente sorpresi ed entusiasti di tale scoperta.