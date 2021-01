Il GF VIP a pochi minuti dalla diretta, con un comunicato, ha smentito le voci che circolano sul web: ecco cosa si legge sui canali social del reality.

E’ attesa una nuova puntata ricca di sorprese e di colpi di scena del GF VIP. L’edizione in corso sta facendo chiacchierare molto: questa è la più lunga nella storia del reality. Iniziato oltre 4 mesi, il Grande Fratello VIP ha deciso di prolungare la messa in onda sino a fine febbraio. Negli ultimi giorni, inoltre, è circolata sul web un’indiscrezione davvero clamorosa: pare che un ex concorrente avrebbe avuto comportamenti scorretti prima di ogni puntata in onda il lunedì sera. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia durante l’ultima diretta Instagram con ‘Casa Chi’, ci sarebbe un ex inquilina della Casa di Cinecittà che prima di ogni diretta ‘alza un po’ il gomito’. Una ex concorrente a quanto pare beve molto vino prima di ogni puntata. Le parole del giornalista riportate da Coming Soon sembrano essere molto chiare: la notizia ha subito infiammato il web. E’ arrivato poco fa un comunicato direttamente dal GF VIP che ha smentito tale indiscrezione. Ecco le parole a sorpresa pubblicate attraverso i canali social del programma.

GF VIP, comunicato a sorpresa: succede a pochi minuti dalla diretta

A pochi minuti dalla diretta di questa sera, 25 gennaio, del Grande Fratello VIP, è arrivato un comunicato a sorpresa. “La produzione di GF VIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno“. E’ questo quanto si legge sui canali social del programma. Il comunicato si riferisce all’indiscrezione che circola sul web riguardo una presunta ex concorrente che, prima di ogni puntata del lunedì sera, beve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il GF VIP ed il conduttore, Alfonso Signorini, hanno così smentito le voci che circolano sul web.