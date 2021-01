Il Commissario Ricciardi, chi è Serena Iansiti: età, origini, carriera e curiosità sull’attrice della fiction di Rai Uno.

Tutto pronto per “Il Commissario Ricciardi”! La serie tv tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni andrà in onda su Rai Uno a partire da questa sera, lunedì 25 gennaio 2021. Sei puntate in prima serata, in cui vedremo un mix di poliziesco, noir, mystery e melò, nello scenario di una Napoli degli anni Trenta. Protagonista assoluto della fiction è Lino Guanciale, che interpreta per l’appunto il giovane commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Nel cast della serie c’è anche lei, Serena Iansiti, nel ruolo di Livia, una ex cantante lirica benestante, intenta a conquistare il commissario. Curiosi di conoscere qualcosa in più sulla giovane attrice napoletana? Siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Il Commissario Ricciardi, chi è Serena Iansiti: interpreta Livia nella serie tv di Rai Uno

Serena Iansiti è una delle protagoniste de Il commissario Ricciardi, serie tv di Rai Uno che partirà lunedì 25 gennaio 2021. Nella serie, Serena interpreterà Livia Lucani Vezzi, una vera e propria diva degli anni Trenta, un personaggio interessante e controverso dei romanzi de Il commissario Ricciardi. Un ruolo intenso per l’attrice, nata a Napoli l’11 maggio del 1985, da madre insegnate e padre magistrato. La sua passione per la recitazione nasce molto presto: a 15 anni frequenta un corso serale di teatro e a 19 viene ammessa alla sede romana del Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2001 il suo primo ruolo in teatro, con La misteriosa scomparsa di W, ma è grazie alla soap Centrovetrine che è diventata nota al grande pubblico: nella soap di Canale 5, interpretava Lavinia Grimani. Da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi, a partire dal ruolo di Ilaria Abate, nella quarta stagione di Squadra Antimafia – Palermo Oggi. Tra gli altri impegni, l’abbiamo vista ne I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva, e il Giovane Montalbano, Il commissario Montalbano, Don Matteo. Ne I bastardi di Pizzofalcone, altra serie tratta da i romanzi di Maurizio De Giovanni, l’attrice è il commissario della scientifica Angela Rosaria Matrone. Amatissima dal pubblico, Serena è molto seguita anche sui social, dove il suo profilo Instagram conta ben 25 mila followers. Ecco uno scatto pubblicato dall’attrice sul suo profilo la scorsa estate:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

Eh si, bravissima ma anche bellissima. Non ci resta che attendere qualche ora per tuffarci nelle nuove intriganti avventure de Il commissario Ricciardi. E voi, seguirete la nuova serie tv di Rai Uno?