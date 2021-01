Da Lunedì 25 Gennaio, inizierà l’imperdibile serie ‘Il Commissario Ricciardi’: quante puntate sono e come rivederlo in streaming.

Dopo l’incredibile successo di ‘Mina Settembre’, di cui ci aspetta una puntata coi fiocchi Domenica 31 Gennaio, la Rai è pronta a regalare una nuova ed imperdibile serie televisiva. Tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, inizieranno le avventure del famoso e ‘tenebroso’ Commissario Ricciardi. Interpretato dall’unico Lino Guanciale, il commissario si destreggerà tra i vicoli di una Napoli degli anni ’30. E con la sua astuzia, caparbietà e professionalità riuscirà a risolvere i misteri ed, ovviamente, gli omicidi. Ecco, in attesa di poter assistere al primo appuntamento, siete curiosi di sapere ogni cosa su questa serie televisiva? In particolare, siete curiosi di sapere da quante puntate è composto. E, soprattutto, com’è possibile vederlo o, addirittura, rivederlo in streaming? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Il Commissario Ricciardi: il numero delle puntate e come rivederlo in streaming

Da questa sera, Lunedì 25 Gennaio, su Rai Uno, verrà trasmessa la prima puntata de ‘Il Commissario Ricciardi’. Ambientata a Napoli negli anni ’30, la serie televisiva è pienamente concentrata sul commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi e i suoi casi da risolvere nel capoluogo campano. Ma non solo. Oltre a questo filo, non può affatto mancare un filo del tutto personale. Il Commissario Ricciardi, infatti, non dovrà soltanto fare i conti con il suo lavoro e le indagini da portare al termine, ma dovrà anche fare i conti con il suo lato personale. A partire, quindi, dal ‘dono’ ereditato da sua madre, ovvero quello di percepire gli spiriti di coloro che hanno esalato il loro ultimo respiro a causa di una morte violenta. Fino alla tormentata passione per Enrica, una giovane dirimpettaia. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, saranno delle settimane davvero indimenticabili. Ecco, ma quante puntate sono? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Il Commissario Ricciardi sia composto da ben sei episodi di circa 100 minuti l’uno. Ma è possibile vederli o rivederli in streaming? Assolutamente si! Come sempre, la puntata sarà immediatamente caricata sulla piattaforma Raiplay.

Noi non vediamo l’ora, voi?