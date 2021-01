A distanza di pochissime ore dall’incendio alla sua auto, Serena Enardu ha rotto il silenzio sul suo canale social: le sue prime parole.

Un vero e proprio brutto episodio quello di cui, nella notte di Sabato 23 Gennaio, Serena Enardu è stata protagonista indiscussa. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, proprio intorno alle 22:30 di Sabato scorso, l’auto dell’ex tronista, parcheggiata fuori casa sua a Quartu, è stata incendiata. Non sappiamo cosa sia successo esattamente e, soprattutto, chi abbia potuto compiere un atto del genere. Quello che, però, conta sapere è che sia l’ex concorrente di Temptation Island che suo figlio Tommaso stanno bene. A dirlo ed annunciarlo è stata proprio la diretta interessata proprio qualche ora sul suo canale social ufficiale. Dopo qualche ora di distanza dalla diffusione della notizia sul web, l’ex gieffina è intervenuta su Instagram. Ed ha completamente rotto il silenzio. ‘Mi verrebbe dire che notte di fuoco, ma c’è poco da ridere’, ha iniziato a dire la bella Enardu attraverso una serie di Instagram Stories, prima di tranquillizzare i suoi followers di stare bene. Ma non è affatto finita qui. Vediamo molto più da vicino le prime parole di Serena Enardu dopo l’incendio alla sua auto.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Serena Enardu, le prime parole dopo l’incendio alla sua auto: l’appello

Non era assolutamente la prima volta che, purtroppo, Serena Enardu era vittima di questo gesto clamoroso. Già nei mesi scorsi, in particolare ad Agosto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne era stata protagonista di questo tragico evento. Ed anche allora aveva deciso di denunciare l’accaduto sul suo canale social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, intervenuta su Instagram per tranquillizzare i suoi followers preoccupati della sue condizioni e di quelle di Tommaso, suo figlio, ha deciso di intervenire attraverso una serie di IG Stories. ‘Grazie per i moltissimi messaggi. Grazie ancora per l’affetto che mi dimostrate e che mi date. Tutto a posto, the show must go on’, ha continuato a dire la Enardu. Ecco, ma cosa pensa esattamente di quanto le è successo? Ovviamente, lo sfogo di Serena, com’è giusto che sia, è davvero duro. ‘Sono consapevole che il mondo è fatto di persone belle e brutte. Ogni tanto, bisogna fare i conti con quelle brutte, con quelle miserabili e con quelle persone ignobili che arrivano a fare un gesto così meschino’, ha detto l’ex tronista in merito. Ma non solo. Attraverso questi brevi video, Serena ha anche colto l’occasione di fare un appello a coloro del vicinato che, grazie ad alcune telecamere, hanno potuto vedere tutto e lasciare, magari, qualche indizio. ‘Ve ne sarei tanto grata se avete qualche indizio’, ha concluso.

Al momento, come dicevamo precedentemente, non si conoscono i responsabili. La cosa più importante che conta sapere è che sia lei che Tommaso stiano bene.